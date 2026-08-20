Alonso entretient le mystère pour 2027 : ’une décision dans les prochaines semaines’

Fernando Alonso n’a toujours pas tranché. À quelques jours de son 45e anniversaire et alors qu’Aston Martin semble enfin avoir retrouvé une place plus conforme à ses ambitions après une première moitié de saison particulièrement difficile, l’Espagnol entretient encore le suspense sur son avenir en Formule 1. À Zandvoort, il a confirmé les propos de son patron Mike Krack , ajoutant que sa décision dépendra avant tout du plaisir qu’il éprouve encore au volant, tout en ouvrant clairement la porte à une poursuite de son aventure avec Aston Martin dans un autre rôle.

Alonso n’est donc toujours pas en mesure de confirmer qu’il sera sur la grille de départ de la saison 2027. Le double champion du monde, qui vient de fêter ses 45 ans, avait indiqué avant la trêve estivale qu’il souhaitait profiter de cette période pour réfléchir à la suite de sa carrière. Mais à Zandvoort, l’Espagnol a reconnu que sa réflexion n’était pas encore terminée.

La situation sportive d’Aston Martin devrait toutefois jouer un rôle important. Après avoir passé une grande partie de la première moitié de saison dans le fond du classement, l’écurie a enfin montré des signes encourageants lors du Grand Prix de Hongrie. Profondément remaniée, l’AMR26 a progressé dans la hiérarchie et s’est rapprochée du milieu de peloton, jusqu’à se retrouver aux portes des points.

Et ce week-end, Honda F1 compte gagner quelques dixièmes avec la première évolution de son moteur thermique.

Cette amélioration globale pourrait-elle convaincre Alonso de poursuivre ? Le pilote Aston Martin préfère d’abord parler des règles, qu’il a souvent critiquées cette saison. Il rappelle que la réglementation technique restera largement identique l’an prochain, avec une légère évolution concernant la répartition de la puissance entre le moteur thermique et la partie électrique.

"La réglementation va rester la même. Nous connaissons la réglementation, nous savons que l’année prochaine sera identique. Il y aura une petite modification concernant la puissance du moteur thermique, qui sera légèrement augmentée, mais la réglementation reste la même, donc c’est à moi de voir si je veux avoir plus ou moins de plaisir."

Le plaisir de piloter apparaît donc comme le principal critère dans la réflexion du vétéran espagnol. Après une première moitié de saison durant laquelle Aston Martin a rarement été en mesure de lui offrir une monoplace à la hauteur de ses ambitions, l’évolution observée en Hongrie constitue néanmoins un élément susceptible de nourrir son optimisme.

Alonso n’a par ailleurs fixé aucune date précise pour annoncer sa décision. Il vient tout juste de rentrer de vacances et compte désormais profiter des prochaines semaines pour échanger avec les dirigeants de son écurie.

"Je ne sais pas quand je me prononcerai. Je viens juste de rentrer de vacances, donc je verrai dans les prochains jours, semaines ou mois. On verra. Je sais que Lawrence (Stroll) vient ce week-end, donc je déjeunerai ou prendrai un café avec lui, et peut-être à Monza. Je ne sais pas quand il viendra la prochaine fois."

Le propriétaire d’Aston Martin sera donc l’un des interlocuteurs privilégiés d’Alonso. Le pilote doit également retourner prochainement à l’usine de l’équipe, notamment pour travailler dans le simulateur pour préparer Madrid, ce qui pourrait permettre de poursuivre les discussions avec Stroll et Adrian Newey.

"Je dois bientôt aller à l’usine pour faire du simulateur sur le Madring, donc peut-être que si Lawrence est là, ou Adrian, je m’assiérai également avec eux. Donc peut-être dans les prochaines semaines il y aura une décision."

Cette incertitude ne signifie toutefois pas qu’Alonso envisage de tourner le dos à Aston Martin. Bien au contraire : l’Espagnol a clairement affirmé qu’il souhaitait rester associé au projet sur le long terme, même si son rôle devait évoluer.

Après plus de deux décennies au plus haut niveau, Alonso sait que sa carrière de pilote ne pourra pas durer éternellement. Il ne souhaite pourtant pas nécessairement quitter la Formule 1 lorsqu’il cessera de piloter. L’Espagnol se voit déjà potentiellement dans une autre fonction au sein d’Aston Martin, où son expérience pourrait continuer à être mise à profit.

La décision sera notamment prise en concertation avec Stroll et Newey, tandis qu’Alonso assure qu’il acceptera de rester au volant si son équipe estime que c’est là qu’il peut apporter le plus.

"La F1 est, a été et sera toujours ma vie, et mon cœur est ici. Je serai dans cette équipe dans un rôle ou un autre sur le long terme."

"Ce n’est pas une question de savoir si je suis là ou qui pilote l’année prochaine, ou si je pilote l’année prochaine ou encore trois ans. Je ne sais pas. Il s’agit de m’asseoir avec Lawrence et Adrian, et si les besoins de l’équipe font que je dois piloter, je considérerai cette possibilité et j’en serai heureux."

"Si je peux être plus utile dans une autre fonction, je considérerai également cette possibilité et j’en serai heureux."

Le troisième titre reste le rêve ultime

Pour autant, l’envie de courir n’a pas disparu. C’est même l’un des éléments qui pourrait pousser Alonso à prolonger sa carrière de pilote. L’Espagnol affirme toujours avoir besoin de la compétition, de l’adrénaline et de cette sensation particulière que procure la course.

Et ses ambitions dépassent largement la Formule 1. Alonso continue notamment de penser au Dakar et à une nouvelle participation aux 500 Miles d’Indianapolis. Mais son rêve ultime reste identique : décrocher un troisième titre mondial en Formule 1.

"J’ai besoin de piloter quelque chose. C’est certain. J’ai besoin de courir, j’ai besoin de ressentir l’adrénaline. Je suis un compétiteur et j’ai d’autres défis en tête, comme je l’ai dit de nombreuses fois : gagner un jour le Dakar, ou essayer à nouveau les 500 Miles d’Indianapolis, ou quoi que ce soit qui arrive ensuite."

Mais le défi suprême reste celui qui lui échappe depuis ses titres acquis en 2005 et 2006 avec Renault.

"Et puis gagner un troisième championnat du monde en Formule 1, ce serait évidemment le rêve ultime."

"Est-ce que c’est possible ? Je ne sais pas combien de temps il faudra pour atteindre ce niveau de performance pour cette équipe. Cela va prendre très longtemps, peut-être que je ne serai plus derrière le volant, mais c’est quelque chose que j’ai dans la tête."