Zandvoort perd la F1, Jos Verstappen ressort une vieille critique

La Formule 1 a disputé à Zandvoort son dernier Grand Prix des Pays-Bas pour le moment, refermant un chapitre marqué par le retour spectaculaire de la discipline dans le pays sous l’impulsion de Max Verstappen. Alors que le circuit s’apprête désormais à vivre sans la F1, Jos Verstappen n’a pas résisté à l’occasion de ressortir une vieille plaisanterie sur l’avenir de l’installation, tandis que les dirigeants de Zandvoort se montrent beaucoup plus confiants quant à sa pérennité.

Interrogé par NOS durant le dernier week-end du Grand Prix néerlandais, Jos Verstappen a fait référence à ses propres critiques passées à l’encontre du circuit de Zandvoort.

Avec un sourire, l’ancien pilote de F1 a ainsi lancé : "Je me demande si ça ne va pas redevenir un vieux terrain vague à nouveau."

Une remarque qui faisait directement écho à un commentaire beaucoup plus sévère formulé en 2014, alors que son fils Max Verstappen, âgé de seulement 16 ans, disputait une course de Formule 3 sur le tracé néerlandais.

À l’époque, Jos Verstappen avait livré un jugement particulièrement dur sur les installations : "Quelle vieille épave. Comme un terrain vague avec du goudron pour faire une piste au milieu. C’est une gloire passée."

Il avait même ajouté à l’époque : "La Formule 1 n’a rien à faire ici."

Onze ans plus tard, le contexte a pourtant radicalement changé. Zandvoort a accueilli six Grands Prix des Pays-Bas depuis le retour de la F1 en 2021, bénéficiant notamment de l’immense popularité de Max Verstappen auprès du public néerlandais.

Pour Jan Lammers, directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, le rôle joué par le quadruple champion du monde dans ce retour est indiscutable.

"Sans Max, nous n’aurions jamais assisté au retour du Grand Prix des Pays-Bas," a-t-il ainsi affirmé.

L’ancien pilote de F1 néerlandais refuse toutefois de considérer la disparition de Zandvoort du calendrier comme définitive. Le circuit pourrait encore retrouver sa place dans le futur si les circonstances venaient à changer.

"Ce Grand Prix pourrait ressortir de la veilleuse à n’importe quel moment," estime Lammers, laissant clairement ouverte la porte à un éventuel retour de la F1 aux Pays-Bas.

Cette possibilité pourrait notamment dépendre de l’évolution du calendrier mondial, particulièrement contraint par le nombre croissant de Grands Prix et par la multiplication des marchés intéressés par l’organisation d’une épreuve.

Du côté de la direction du circuit, le discours se veut cependant beaucoup moins inquiet. Robert van Overdijk, directeur de Zandvoort, estime que l’installation dispose d’une activité suffisamment importante pour ne pas dépendre de la présence de la Formule 1.

"Nous avons un permis d’exploitation pour 330 jours par an, et 300 d’entre eux sont déjà remplis par défaut," a-t-il expliqué.

Une manière de rappeler que le tracé néerlandais continuera d’accueillir de nombreuses compétitions, évènements et manifestations malgré le départ de la F1.

Van Overdijk se montre même particulièrement optimiste concernant la suite : "L’avenir du circuit n’a jamais été aussi prometteur."

Et cela, insiste-t-il, "même sans Grand Prix".