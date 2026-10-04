Cadillac F1 se trompe de pneus et Bottas finit dans les graviers à Sepang

Cadillac F1 a vécu un Grand Prix de Bahreïn en Malaisie compliqué mais riche d’enseignements, à l’occasion de sa toute première expérience en conditions humides depuis son arrivée en Formule 1. L’équipe américaine avait décidé de miser sur les pneus slicks après l’interruption de la course, espérant voir Sepang sécher rapidement, mais les intermédiaires se sont révélés nettement plus adaptés. Sergio Pérez a finalement terminé 19e après avoir retrouvé un rythme intéressant une fois chaussé des bonnes gommes, tandis que Valtteri Bottas a abandonné après une erreur au virage 13 qu’il assume entièrement.

Les pluies intenses qui ont retardé le départ ont placé Cadillac devant une situation encore inconnue avec sa MAC-26. L’équipe n’avait jusqu’alors jamais disputé de roulage sur une piste humide depuis son arrivée dans le championnat.

Les conditions changeantes rendaient également le choix des pneumatiques particulièrement délicat. Les équipes devaient arbitrer entre les slicks et les gommes adaptées à la pluie, avec la perspective d’une piste susceptible de sécher rapidement sous la chaleur malaisienne.

Cadillac a décidé de tenter sa chance avec les pneus pour piste sèche. Pérez et Bottas ont ainsi tous les deux repris la piste en slicks après le drapeau rouge, mais les conditions ont finalement favorisé les concurrents ayant opté pour les intermédiaires.

Parti 20e, Pérez a très rapidement constaté que la piste ne séchait pas aussi vite que Cadillac l’avait anticipé. Maintenir la MAC-26 sur la piste constituait déjà un véritable défi.

"C’était une course très difficile aujourd’hui. Nous pensions que la piste allait sécher beaucoup plus rapidement que cela, mais dès le premier tour, j’ai compris qu’il était vraiment difficile de garder la voiture sur la piste."

Cadillac a alors abandonné son pari initial et fait rentrer le Mexicain pour chausser les intermédiaires.

"Nous avons pris la décision de rentrer aux stands et, avec les intermédiaires, la voiture était en fait assez compétitive et nous réduisions l’écart sur les voitures devant nous. Nous avons réussi à creuser un très bel écart sur les voitures derrière, donc à ce moment-là, la stratégie semblait bien fonctionner."

La voiture de sécurité est toutefois venue effacer une grande partie de ce travail. En regroupant le peloton, la neutralisation a supprimé l’avance que Pérez avait patiemment construite et complètement modifié la physionomie de sa course.

Le Mexicain a finalement ramené sa Cadillac à l’arrivée en 19e position, offrant malgré tout à l’équipe de précieuses données sur le comportement de la MAC-26 dans des conditions qu’elle découvrait en compétition.

Pérez a également évoqué les problèmes logiciels rencontrés au début de l’épreuve, qui avaient perturbé le fonctionnement de plusieurs monoplaces. Il souligne que la FIA étudie désormais l’incident et s’attend à ce que les enseignements tirés soient utilisés à l’avenir.

"Malheureusement, la voiture de sécurité est entrée en piste et a regroupé le peloton, ce qui a supprimé l’avantage que nous avions construit et changé la physionomie de la course. C’était une course très difficile et les sensations dans la voiture ont parfois été compliquées. Certaines voitures ont rencontré un problème lié au logiciel au début, ce qui a affecté le déroulement des choses, et je crois savoir que la FIA étudie cela de près. Je suis certain que nous en tirerons des enseignements et que nous les utiliserons lors des prochaines courses."

Pour Bottas, le pari sur les slicks a eu des conséquences encore plus importantes. Parti 19e avec les pneus tendres, le Finlandais savait que Cadillac prenait un risque. Il n’a fallu que quelques virages pour mesurer l’ampleur du désavantage face aux pilotes équipés d’intermédiaires.

L’équipe espérait que la piste sécherait suffisamment rapidement pour faire basculer la situation en faveur des slicks. Ce moment n’est jamais arrivé à temps.

"Cela allait toujours être risqué de partir en slicks avec les pneus tendres et, aujourd’hui, cela n’a pas vraiment payé. Lorsque la course a commencé et que j’ai vu à quelle vitesse les voitures chaussées d’intermédiaires passaient, vous comprenez très rapidement dans quelle situation vous vous trouvez. Nous pensions que la piste sécherait plus vite et nous pensions que cela valait la peine d’essayer quelque chose, mais finalement cela n’a pas fonctionné."

Bottas a alors pris davantage de risques pour tenter de rester au contact du peloton. Au neuvième tour, il a perdu le contrôle de sa MAC-26 au virage 13 sur la piste humide et terminé sa course dans le bac à graviers, où sa monoplace est restée immobilisée.

"J’ai pris quelques risques en essayant de rester avec le peloton et, finalement, c’est mon erreur qui a mis fin à notre course, et je ne peux que présenter mes excuses à l’équipe pour cela."

Une première expérience sous la pluie riche en enseignements

Marcin Budkowski partage le constat de ses pilotes sur la stratégie initiale. Le directeur de Cadillac confirme que l’équipe avait délibérément choisi les slicks pour ses deux voitures après le redémarrage suivant le drapeau rouge, dans l’espoir d’une amélioration rapide des conditions.

La piste n’a toutefois pas évolué suffisamment vite et les intermédiaires ont constitué le meilleur choix.

"Aujourd’hui a été une course difficile et une nouvelle expérience pour l’équipe avec notre premier roulage sous la pluie de la saison. Nous avons pris la décision de faire repartir les deux voitures en slicks après le redémarrage suivant le drapeau rouge, en espérant que la piste s’améliorerait rapidement, mais les conditions ont finalement fait des pneus intermédiaires le meilleur choix."

"Valtteri a malheureusement perdu la voiture au virage 13 et a dû abandonner prématurément, tandis que Checo a ramené la voiture jusqu’à l’arrivée et recueilli de précieuses données pour nous. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre de cette journée, particulièrement concernant le comportement des pneumatiques et les réglages de la voiture dans ces conditions, et cette expérience sera importante pour les courses à venir."

Cadillac n’aura cependant que peu de temps pour analyser les enseignements de Sepang. La dernière manche de la triple confrontation asiatique se profile déjà avec le Grand Prix de Singapour, disputé dimanche prochain sur le circuit urbain de Marina Bay.

"Nous allons rapidement nous réunir pour analyser la course et nous tourner vers Singapour le week-end prochain, qui représentera un défi différent."