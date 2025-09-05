Herta admet qu’il tente sa ’dernière chance’ d’arriver en F1

Colton Herta reconnait que son poste de troisième pilote chez Cadillac F1 et le programme en F2 qu’il disputera en 2026 sont la plus grande occasion qu’il aura de venir en Formule 1, après avoir déjà failli y parvenir en 2023.

En effet, AlphaTauri avait voulu à cette époque le recruter, sous l’impulsion de Helmut Marko et Franz Tost, mais il ne possédait pas sa Superlicence. Ce n’est toujours pas le cas, mais son programme en F2 et la possibilité d’effectuer des essais libres avec Cadillac devrait lui accorder ce précieux sésame.

"Tout le monde a vu à quel point j’étais proche d’y arriver auparavant" a déclaré Herta dans le podcast Off Track with Hinch and Rossi. "Je pense que c’est ma meilleure chance d’accéder à la Formule 1" poursuit-il avant de parler de "bouée de sauvetage".

L’Américain a pris la décision de quitter l’IndyCar où il évoluait depuis plusieurs années, et il admet que c’est une décision importante : "Il va sans dire que le facteur risque est présent. Pour moi, cela a été une décision extrêmement difficile à prendre, car je sais ce que je laisse derrière moi."

"Je laisse derrière moi un groupe de gars formidables, un championnat incroyablement compétitif où, si c’est votre jour, vous pouvez gagner, et nous avons vu que ce n’est pas toujours le cas en Formule 1 : vous avez besoin d’une voiture pour être compétitif."

"Le plus simple serait de rester en IndyCar. Ce serait facile pour moi. Je mènerais une vie très similaire. C’est un risque, et c’est mon rêve, alors je me suis dit que c’était ma dernière chance. Je veux le faire, je veux tenter ma chance. Pour moi, il s’agit simplement de me battre pour réaliser mon rêve."

À lire également Les pilotes de F1 s’attendent à voir Herta réussir en Europe

Cependant, malgré l’absence de garanties de réussir dans un milieu qui est très compétitif et très élitiste, Herta ne pense pas qu’il a pris une décision dangereuse pour la suite de sa carrière, et il pense qu’il était important de saisir cette opportunité.

"Non, pas pour moi. En tant que pilote de course, on parie constamment sur soi-même. Pour moi, c’est juste une de ces choses où je parie sur moi-même. Je crois en moi, je crois que je suis assez rapide pour y arriver. Cela ne veut pas dire que ce sera facile."

"Il faudra beaucoup de travail pour comprendre les différences entre les courses de Grand Prix et les courses IndyCar, mais c’est quelque chose pour lequel je vais me battre, en m’y consacrant à 100 %. Si je ne pensais pas pouvoir y arriver, comme je l’ai dit, c’est un risque énorme, je resterais en IndyCar. Mais je crois en moi et je pense être assez rapide."

Découvrant que l’Indy 500 n’est maintenant plus simultané avec le GP de Monaco, le pilote n’exclut pas une participation ponctuelle à la course la plus prestigieuse de l’IndyCar dans les prochaines années.

"Si cela a du sens, c’est certainement quelque chose qui m’intéresserait, mais cela doit avoir du sens, n’est-ce pas ? Cela ne doit pas nous empêcher d’atteindre notre objectif ultime, qui est d’essayer d’accéder à la Formule 1 avec Cadillac F1."

Une chose est sûre, Herta reviendra courir en IndyCar à l’avenir, car il aime ce championnat : "Ce n’est en aucun cas un adieu définitif à l’IndyCar. Je me vois revenir en IndyCar à un moment donné de ma carrière, simplement parce que j’adore ça."