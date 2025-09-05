Aide des équipes, IA : Russell a des idées pour des décisions plus rapides de la FIA

George Russell espère que la FIA trouvera le moyen d’appliquer des décisions plus rapides lors des litiges en piste. Le pilote Mercedes F1 déplore que des pénalités arrivent bien trop tard, comme celle de Lewis Hamilton à Zandvoort.

Le septuple champion du monde avait commis une infraction avant la course mais les commissaires s’en sont emparés après l’arrivée, le pénalisant sur la grille pour la course suivante. Et le Britannique de Mercedes a d’autres exemples.

"On pourrait penser qu’avec la technologie que nous avons, ce serait plus facile" a déclaré Russell. "Mais encore une fois, ce n’est pas simple pour les commissaires quand vous avez à gérer autant d’incidents différents."

"Il y a une pression pour obtenir des décisions rapidement dans l’intérêt de la course. Je pense que c’est comme au football : s’il y a un tacle et que c’est du 50-50, on peut l’analyser pendant une heure et arriver à la décision parfaite."

"Mais ce n’est pas ça, le sport, et je pense que nous devons accepter que parfois il y aura des décisions incorrectes, et nous voulons atténuer cela. Mais je ne pense pas que vous arriverez un jour à ce que tout soit absolument parfait, et il semble toujours qu’après coup, un nouvel angle montre quelque chose de différent."

"Je pense qu’il faut des réponses rapides, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour les fans. Je me souviens qu’au Canada, j’étais déjà à New York et je n’étais même pas sûr d’avoir gagné ou non."

La nécessité de prendre une décision rapide lors d’un Grand Prix a déjà conduit à des choix majeurs et controversés, comme lors du Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021. Le directeur de course Michael Masi avait décidé d’autoriser les voitures à un tour à dépasser la voiture de sécurité avant la relance, décidant ainsi du titre mondial par une erreur.

Lorsque cet exemple a été évoqué auprès de Russell, il a estimé que ceux qui rédigent les règles "ne sont pas des idiots", mais a suggéré l’idée d’une nouvelle technologie pour les aider à prendre des décisions plus rapidement.

"Comme je l’ai dit, il y a des arguments dans les deux sens, et maintenant que vous me rappelez cet incident, j’ai un point de vue différent. Mais c’est pour ça que je conduis la voiture et que je ne fais pas les règles. Les gars qui écrivent les règles ne sont pas stupides."

"Tout le monde propose une bonne idée et ils en parlent, mais ensuite une autre personne intelligente explique pourquoi cela ne fonctionnerait pas, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à moins d’embaucher plus de gens ou d’avoir plus de technologies, je ne sais pas."

"Peut-être qu’il y a une manière pour que les équipes puissent aider, avec l’utilisation de l’IA ou autre, à faciliter ces décisions. Encore une fois, je ne sais pas. J’essaie juste de conduire la voiture aussi vite que possible et je laisse ça aux autres."

"Mais je vous assure que ce n’est pas facile pour chaque personne dans ce sport, à chaque poste individuel, si vous voyez ce que je veux dire. Tout le monde fait de son mieux pour que ce soit aussi équitable que possible, pour essayer de prendre la bonne décision, essayer de s’assurer que tout le monde est satisfait à la télévision et que ce soit bon pour les fans, mais sans précipiter les décisions."

"Il y a tellement d’obstacles que chacun essaie de surmonter. Je pense que parfois, il faut accepter une décision incorrecte de temps en temps, et bien sûr, nous ne voulons pas ça, mais c’est peut-être le compromis à faire plutôt que chaque décision prenne six heures ou un jour ou deux à être examinée."