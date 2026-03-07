Hamilton soupçonne Mercedes F1 et son moteur, Brown défend son motoriste

Alors que la saison de Formule 1 s’apprête à lancer sa première course demain à Melbourne, les discussions techniques qui ont animé l’intersaison laissent peu à peu place à l’action en piste. Parmi les sujets ayant fait couler beaucoup d’encre figurait la question du taux de compression des moteurs Mercedes, soupçonnés d’exploiter une zone grise du règlement.

Après les qualifications, Lewis Hamilton s’est ému des performances de son ancienne équipe. Le pilote Ferrari espère que l’écart de performance n’est pas dû au sujet controversé du taux de compression de Mercedes.

"Je ne comprends pas exactement. Ils n’ont pas démontré lors des essais qu’ils pouvaient augmenter la puissance et maintenant, ils en ont trouvé une nouvelle source. Nous devons comprendre de quoi il s’agit. J’espère que ce n’est pas lié au taux de compression. J’espère que c’est simplement une question de puissance brute et que nous devons faire mieux."

"Mais si c’est lié à la compression, je serai déçu que la FIA ait laissé faire, que ce ne soit pas conforme au règlement. Je vais inciter mon équipe à faire de même afin que nous puissions gagner en puissance."

Interrogé sur la possibilité que l’avantage de Mercedes ne dure que sept courses s’il est lié au taux de compression, Hamilton a répondu : "Alors la saison est terminée. Bon, ce n’est pas encore fini, mais sur sept courses, quelques mois, on perd beaucoup de points quand on est à une seconde du leader en qualifications."

Mais pour Zak Brown, directeur général de McLaren, c’est "de la connerie" ! Une réponse frontale au Britannique, également ancien pilote de son équipe.

Pour Brown, la polémique n’a jamais réellement eu l’ampleur que certains lui ont prêtée.

L’Américain a ainsi balayé les interrogations autour des moteurs fournis par Mercedes AMG High Performance Powertrains, qui équipe l’écurie britannique ainsi que plusieurs autres équipes du plateau.

"Au final, nous avons installé dans la voiture le groupe propulseur que HPP et Mercedes auront conçu pour nous, et nous en sommes très satisfaits," a déclaré Brown.

"Je pense vraiment que c’est une tempête dans un verre d’eau. Évidemment, en Formule 1, le moindre avantage est souvent présenté comme un énorme avantage, et dans une certaine mesure c’est vrai."

"Mais je ne suis pas inquiet à propos de toute cette histoire."

Plusieurs informations affirmaient que Mercedes AMG High Performance Powertrains aurait trouvé un moyen de permettre à son unité de puissance d’atteindre un taux de compression plus élevé en conditions de piste, tout en échappant aux contrôles effectués par la FIA lorsque la voiture est à l’arrêt.

Face à ces soupçons, la FIA a décidé d’agir en fermant la possible faille réglementaire. Une modification des règles doit ainsi entrer en vigueur au mois de juin afin d’empêcher toute exploitation de ce type.

"L’affaire n’a jamais été aussi dramatique que certains rivaux de Mercedes ont pu le laisser entendre," conclut Brown à ce sujet.

Au-delà de cette polémique technique, le dirigeant américain préfère surtout se concentrer sur la hiérarchie sportive qui semble se dessiner en ce début de saison.

Selon lui, Ferrari et Mercedes apparaissent pour l’instant en avance, tandis que McLaren poursuit sa phase d’apprentissage avec sa nouvelle monoplace.

"Je pense que c’est une évaluation juste. Si je regarde nos essais, les connaissances que nous avons acquises ces deux dernières semaines à Bahreïn, nous sommes devenus un peu plus intelligents chaque jour. Les pilotes aussi ont progressé chaque jour."

"Mercedes a probablement un petit avantage en termes de connaissances pour la gestion de l’énergie par rapport à nous. L’équipement doit évidemment être le même, et je pense qu’il l’est, mais ils disposent simplement d’une compréhension plus précoce que nous devrons rattraper en poursuivant notre apprentissage. Mais j’ai le sentiment que nous sommes en train de le faire."