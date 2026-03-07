Racing Bulls ’ne pensait pas’ réussir une double Q3, Lindblad impressionne

Liam Lawson n’est pas passé loin de se faire battre par son coéquipier débutant en qualifications à Melbourne, mais le pilote Racing Bulls a réussi à corriger le tir en Q3 et a signé une belle huitième place, l’équipe italienne parvenant même à placer ses deux voitures dans le top 10.

Rassuré d’avoir retrouvé du rythme après un début de week-end compliqué, le Néo-Zélandais regrette de s’être mis en difficulté, mais il pense que le choix d’avoir conservé un train de pneus tendres neufs était le bon.

"Honnêtement, on ne pensait pas être là ce week-end donc je suis plutôt content. Le début de la qualification pour moi a été difficile, j’ai trouvé du rythme à la fin, mais c’était dur de faire un tour complet, j’avais des blocages de roue, je faisais des erreurs mais la voiture était rapide" a noté Lawson.

"Donc ce n’était pas nécessaire d’être autant en difficulté de mon côté, mais on a réussi à tout mettre bout à bout en fin de Q1. On a économisé un train de pneus et on n’en a pas utilisé en Q3 quand tout le monde en avait, c’est comme ça."

"C’est bien d’avoir les deux voitures en Q3 et un train de pneus tendres neufs pour demain. C’est une bonne journée. La course sera longue demain, et ces voitures ne sont pas les plus fiables, donc on verra demain."

Arvid Lindblad a impressionné le paddock de la Formule 1 en étant immédiatement dans le rythme de Lawson, et en se qualifiant juste derrière son aîné. Le Britannique entre en Q3 pour sa première qualification en F1.

"C’était très bien, on a été compétitifs tout le week-end. Je n’ai pas voulu être trop enthousiaste hier car je ne savais pas si ça allait changer ou si des équipes en avaient encore sous le coude. Mais je savais qu’on était rapides, que je devais me concentrer sur mon travail et qu’on pouvait être compétitifs" s’est félicité Lindblad.

"L’équipe a fait un travail phénoménal, c’est impressionnant d’avoir deux voitures en Q3 par rapport à là où nous étions à Bahreïn. C’est bien mieux que ce à quoi s’attendait l’équipe, je suis très heureux et j’ai hâte d’être à demain."

Il s’est toutefois fait une grosse frayeur en manquant de peu de percuter l’Audi arrêtée de Gabriel Bortoleto en rentrant au stand : "C’était effrayant, on doit voir si c’est juste un manque de communication ou si j’ai fait quelque chose de mal, mais c’est bien qu’on s’en sorte sans mal."

Tim Goss, le directeur technique de Racing Bulls, salue un résultat impressionnant, tant du côté du châssis que pour le moteur conçu par Red Bull Powertrains et Ford : "Une excellente journée pour VCARB et Red Bull Ford Powertrains aujourd’hui lors des qualifications."

"Il y avait tellement d’inconnues avant le début de la saison, avec des changements aussi importants dans les réglementations concernant les voitures et les unités motrices, et tellement de spéculations sur le rythme relatif de chaque équipe."

"Cela a été une longue période de recherche et de préparation, et trois semaines difficiles d’essais pré-saison. Avec deux voitures en Q3 et des positions de qualification en P8 et P9, nous avons la preuve que nous disposons de deux pilotes rapides et d’une voiture impressionnante, la VCARB 03."

"Nous sommes arrivés à Melbourne avec une bonne compréhension du réglage idéal de notre voiture, et grâce à quelques améliorations aérodynamiques supplémentaires, le rythme et l’équilibre de la voiture ont encore progressé."

"Dès le départ, la voiture était dans la bonne fenêtre, grâce à l’excellent travail de préparation de notre équipe d’ingénieurs. À partir de là, il ne nous restait plus qu’à effectuer quelques réglages lors des séances d’essais avant les qualifications."

"La Q1 s’est déroulée sans encombre, et nous en avons profité pour utiliser deux jeux de pneus neufs afin d’être le mieux préparés possible pour la Q2, qui s’annonçait comme notre principal champ de bataille."

"Les deux pilotes ont réalisé des tours incroyables en Q2, ce qui nous a permis d’accéder au top 10. En Q3, nous avons utilisé des pneus tendres, ce qui était simplement une décision stratégique visant à améliorer nos chances pour la course de dimanche."

"Liam a réalisé un excellent tour, mais Arvid a connu un léger problème de contrôle qui lui a coûté beaucoup en termes de performances. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous espérons obtenir un bon classement dimanche."