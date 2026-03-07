Les pilotes Haas F1 sont ’déçus’ de rater la Q3, Komatsu est optimiste

Haas F1 espérait un peu mieux de sa qualification à Melbourne, alors qu’Ollie Bearman s’est qualifié 12e, juste devant son équipier. L’équipe est donc derrière Racing Bulls et derrière Audi en performance ce week-end, ce qui ne ravit pas ses pilotes.

Le Britannique déplore un rythme qui était un peu trop limité, même si les écarts étaient serrés et qu’il a manqué peu de choses pour atteindre la Q3.

"Je suis un peu déçu car les écarts étaient très faibles, mais dans l’ensemble, je dois dire que je suis très fier de l’équipe et des efforts collectifs qui ont été déployés pour amener la voiture là où elle en est aujourd’hui" a déclaré Bearman.

"Cela confirme notre sentiment depuis Bahreïn, à savoir que nous disposons d’une base solide, ce qui est positif. C’est difficile et douloureux de passer à côté, mais avec la complexité de ces nouvelles réglementations, nous sommes vraiment confrontés à un défi de taille. Le travail accompli par cette équipe a été incroyable, et la seule voie possible est d’aller de l’avant."

Qualifié 13e, Esteban Ocon partage le ressenti de son jeune équipier et la déception de celui-ci. Le Français confirme que la Q3 était possible en performance pure : "C’est décevant, je pense que nous avions clairement plus à donner."

"Quand je suis sorti de la voiture, l’équipe m’a dit qu’il y avait une perte potentielle d’appui aérodynamique à l’arrière, ce qui correspondait à ce que j’avais ressenti, car j’avais beaucoup d’instabilité lors du dernier tour."

"Si nous avions amélioré le dernier tour, nous aurions probablement pu nous qualifier pour la Q3. C’est donc dommage d’en être là, mais nous allons analyser la situation et, espérons-le, revenir plus forts."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, se veut plus optimiste que ses pilotes, même s’il reconnait l’imperfection de cette qualification : "Je pense que ce fut une séance de qualification solide. Avons-nous tiré le meilleur parti de tout ?"

"Non, mais je m’attendais à un énorme défi sur le plan opérationnel, et nous n’avons pas tout réussi, mais nous avons fonctionné à un niveau correct, donc j’en suis satisfait. Avant tout, nous voulions nous assurer de sortir de la Q1 avec les deux voitures, ce que nous avons réussi à faire."

"Je pense que nous avions certainement une chance d’accéder à la Q3, et c’est vraiment bien que nous soyons très proches du haut du milieu de tableau, c’est là où nous voulons être. Nous continuons à apprendre à chaque séance, nous essayons toujours de trouver la meilleure combinaison pour préparer les pneus et l’énergie, donc il y a encore du potentiel."

"Étant donné qu’il s’agit de la première séance de qualification de l’année, je pense que nous pouvons nous appuyer sur ce résultat pour progresser. C’est une bonne position pour la course de demain, j’ai donc hâte de partir de là pour aller de l’avant."