Leclerc vise la victoire à Bakou : tout peut arriver en course ici !

Charles Leclerc a pris le départ des quatre dernières éditions du Grand Prix d’Azerbaïdjan en pole position, ce qui signifie qu’il sera certainement un pilote à surveiller ce week-end à Bakou, notamment lors des qualifications samedi après-midi.

Le Monégasque avait le sourire au rappel de cette statistique aujourd’hui dans le paddock.

"Je l’avoue, j’adore ce circuit. J’ai souvent réussi à réaliser quelque chose de spécial en Q3, mais en course, il n’y a nulle part où se protéger sur ce circuit avec les longues lignes droites et cela démontre les véritables performances des voitures."

"Nous ne pouvons donc certainement pas nous considérer comme favoris. D’après ce que nous avons vu à Monza, ce sont les McLaren et la Red Bull de Max Verstappen qui le sont."

Leclerc admet avoir toujours eu une affinité particulière avec les circuits urbains.

"Je les aime beaucoup parce qu’ils sont plus extrêmes, ce qui permet de réaliser quelque chose de spécial lors d’un tour rapide. Il n’y a pas un seul circuit urbain au calendrier que je n’aime pas. La sensation de risque que l’on ressent en frôlant les murs est quelque chose que l’on ne retrouve pas sur un circuit classique, et cela me donne probablement un avantage sur certains autres pilotes."

Cette première victoire pour Ferrari peut-elle arriver à Bakou dimanche ? Leclerc confirme que "c’est ce que je dois viser, comme toujours."

"Tout peut arriver en course ici, car les dépassements ne sont pas difficiles et une voiture plus rapide peut se démarquer au cours du Grand Prix. Nous ferons de notre mieux pour nous battre en tête. La voiture de sécurité est souvent intervenue ici, ce qui pourrait offrir des opportunités, nous devons donc être prêts à les saisir."

"Demain, nous allons nous préparer au mieux pour les deux jours de préparation qui comptent et espérer ensuite que dimanche, nous pourrons dire que nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli ensemble en tant qu’équipe."