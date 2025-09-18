Les deux pilotes Sauber F1 visent les points sur le ’difficile’ circuit de Bakou

Nico Hülkenberg veut rebondir à Bakou après avoir abandonné avant même le départ de la course précédente. Le pilote Sauber F1 confirme que l’équipe a travaillé sur son problème pour s’assurer qu’il ne se reproduirait plus, après avoir été très frustré.

"Bien sûr que oui. Évidemment, c’était assez frustrant et désagréable sur le moment. Mais c’est ainsi. Nous avons trouvé la cause profonde du problème et avons bien sûr mis en place des mesures et des dispositifs pour que cela ne se reproduise plus à l’avenir" a déclaré Hülkenberg, qui a toutefois un avis positif sur les performances du team en Italie.

"Je pense qu’à Monza, nous étions compétitifs. Évidemment, ici, c’est un peu similaire, mais aussi différent en même temps. Mais si vous regardez les cinq ou six derniers week-ends et les différents circuits, je pense que nous disposons d’un ensemble et d’une voiture compétitifs."

"Rien ne laisse penser qu’ici, ce sera différent. Je pense que nous serons compétitifs dans le milieu du peloton. Les écarts restent très serrés entre la 10e place et la fin du classement. Il faut juste être bon et précis dans l’exécution. Je pense qu’il y a des opportunités."

Il ne voit aucune raison que Sauber ne joue pas le top 10 ce week-end : "Depuis Barcelone, je pense qu’à part Zandvoort, nous avons été compétitifs partout ailleurs et je pense que nous avons marqué des points partout ailleurs. Cela confirme donc que, oui, le package fonctionne sur de nombreux circuits différents."

Gabriel Bortoleto espère quant à lui viser encore des points, après en avoir inscrit lors de trois des quatre dernières courses. Il craint le défi de Bakou mais pense néanmoins qu’il pourra le surmonter.

"C’est un des circuits les plus difficiles de la saison, peu d’appui, c’est toujours difficile. J’espère qu’on se battra pour les mêmes places que lors des dernières courses, pour les points, c’est un boost énorme de confiance pour l’équipe et pour moi" a déclaré le Brésilien, qui croit en la possibilité de viser la sixième place au classement.

"Si nous faisons notre travail comme il faut et réalisons les résultats qu’on doit réaliser, on sera à ce niveau. Mais ça dépend de nos performances, de la manière dont on maximisera tout, et si on arrive à tout faire, on pourra y parvenir."

"C’est difficile, avec peu d’appui et peu de grip. Il n’y a que la Formule 2 avec nous, ça aide pour nettoyer la piste mais elle ne fait que progresser et on doit s’adapter tout au long du week-end. C’est piégeux mais très plaisant."