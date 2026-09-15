Hamilton et Leclerc prennent de l’avance en roulant à Imola avec Pirelli F1

Ferrari a bouclé la première journée des essais Pirelli à Imola consacrée au développement des pneus qui seront utilisés en Formule 1 à partir de 2027. Lewis Hamilton et Charles Leclerc se sont relayés au volant d’une monoplace de la Scuderia afin d’évaluer plusieurs prototypes de gommes, dans des conditions particulièrement chaudes. Les deux pilotes titulaires ont suivi un programme destiné à comparer les trois composés les plus tendres de la gamme et à déterminer les solutions les plus adaptées pour la suite du développement de Pirelli.

Les pilotes Ferrari ont été chargés de mener les essais organisés par Pirelli sur le circuit d’Imola aujourd’hui. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, a pris le volant de la SF-26 durant la matinée avant de laisser sa place à Charles Leclerc pour la session de l’après-midi.

Le programme était consacré aux pneus prototypes préparés par le manufacturier italien en vue de la saison 2027. Les essais portaient sur les trois composés les plus tendres de la gamme : les C3, C4 et C5.

Les deux pilotes ont d’abord effectué des relais de performance de cinq tours afin de comparer plusieurs options pour chacun des trois composés. Une fois ces premières évaluations réalisées, Ferrari et Pirelli ont enchaîné avec une série de longs relais destinée à identifier la solution jugée la plus adaptée parmi les différentes configurations testées.

Le programme a donc permis de confronter les performances des différentes gommes dans des conditions représentatives, tout en recueillant des données supplémentaires sur leur comportement sur la durée.

Hamilton a bouclé un total de 64 tours au cours de la matinée. Le Britannique a ainsi parcouru 314 kilomètres et établi son meilleur temps en 1’19’’485.

Leclerc a effectué une distance légèrement inférieure, avec 63 tours et 309 kilomètres couverts dans l’après-midi. Le Monégasque s’est toutefois montré plus rapide sur un tour, avec une meilleure référence en 1’18’’832.

Les conditions de piste étaient particulièrement exigeantes à Imola. La température de l’asphalte a atteint un maximum de 50°C, tandis que la température de l’air est montée jusqu’à 32°C. Des températures élevées qui ont fourni à Pirelli des données supplémentaires sur le comportement des prototypes dans des conditions de forte sollicitation thermique.

Ces essais constituent une nouvelle étape dans le développement des pneumatiques destinés à la réglementation 2027. Pirelli poursuit ainsi son travail de préparation en collaboration avec les écuries et leurs pilotes afin de définir les caractéristiques des différentes gommes qui seront proposées lorsque la nouvelle génération de monoplaces entrera en piste.

Giovinazzi et Racing Bulls en piste mercredi

Le programme d’essais se poursuivra dès demain à Imola. Ferrari sera de nouveau représentée avec une monoplace confiée cette fois à Antonio Giovinazzi, qui prendra le relais des deux pilotes titulaires.

Une Racing Bulls VCARB 03 participera également à cette deuxième journée de tests. Liam Lawson et Arvid Lindblad se partageront son volant afin de poursuivre le travail de développement des pneus Pirelli pour 2027.

Cela fera donc quatre titulaires de la grille actuelle de la F1 qui auront pu rouler à Imola. Pourquoi un tel intérêt ? Parce qu’Imola devrait être annoncé dans les jours à venir comme circuit qui remplacera à la fois le Qatar et Abu Dhabi pour la finale de la Formule 1 en 2026. Des données donc très précieuses pour Ferrari, Racing Bulls et Red Bull Ford concernant la gestion de l’énergie avant l’épreuve qui devrait avoir lieu début décembre.

D’autres photos de cette journée sont disponibles sous l’article.