Ferrari sauve le moteur de Leclerc... mais veut le pénaliser à Bakou

Charles Leclerc devrait finalement pouvoir réintégrer dans son allocation moteur l’unité de puissance avec laquelle il a lourdement accidenté sa Ferrari SF-26 à Monza. Endommagée lors d’un violent passage hors piste dès le deuxième tour du Grand Prix d’Italie, cette unité avait été retirée par précaution avant le rendez-vous de Madrid, privant le Monégasque de la dernière évolution ADUO2 de Ferrari. Les vérifications effectuées depuis ont toutefois écarté une avarie rédhibitoire, mais Leclerc devrait malgré tout devoir s’élancer depuis le fond de la grille à Bakou après l’introduction d’un nouveau moteur.

Leclerc avait été victime d’un gros accident au deuxième tour du Grand Prix d’Italie, à Monza, lorsqu’il avait perdu le contrôle de sa Ferrari dans la Parabolica. Le Monégasque s’en était heureusement bien sorti, mais pas sa voiture. La violence du choc avait rapidement fait craindre des dommages importants sur son unité de puissance, qui bénéficiait alors de la version évoluée ADUO2.

Ferrari avait donc préféré retirer ce moteur de l’allocation de Leclerc pour le Grand Prix d’Espagne disputé la semaine suivante à Madrid. Cette décision avait eu une conséquence directe sur les performances du Monégasque, qui disposait d’une unité moins récente et moins performante que celle utilisée par son équipier Lewis Hamilton.

Leclerc avait ainsi été devancé par le Britannique en qualifications. Il avait néanmoins réalisé une course solide à Madrid, menant l’épreuve pendant une grande partie de celle-ci après avoir prolongé son premier relais avec les pneus durs, avant de terminer finalement à la quatrième place.

Les dernières analyses du moteur accidenté à Monza ont toutefois permis de conclure qu’il n’avait pas subi de dommages rédhibitoires. Ferrari devrait donc être en mesure de réintroduire cette unité dans l’allocation de Leclerc pour la suite de la saison.

Le moteur ne devrait cependant pas être immédiatement privilégié pour la course. Il est plutôt probable que Ferrari choisisse de le faire fonctionner durant les essais libres du prochain Grand Prix d’Azerbaïdjan, à Bakou.

Pour les qualifications et la course, Leclerc devrait utiliser un moteur neuf. Cette décision entraînerait automatiquement une pénalité sur la grille, avec une pénalité de 10 places au minimum ou un départ depuis le fond du peloton si plus de deux éléments hors quota sont changés.

Frédéric Vasseur avait d’ailleurs laissé entendre durant le week-end madrilène que Ferrari savait qu’une pénalité moteur serait nécessaire pour Leclerc, sans toutefois en avoir encore déterminé précisément le moment.

"Nous verrons quand nous devrons prendre une pénalité moteur avec Charles, mais je pense que Bakou devrait plutôt bien nous convenir," avait-il suggéré.

Le choix de Bakou apparaît effectivement comme relativement logique pour Ferrari. Malgré son statut de circuit urbain, le tracé azerbaïdjanais possède une immense ligne droite des stands, offrant une opportunité particulièrement favorable aux dépassements.

Leclerc pourrait ainsi profiter de cette configuration pour remonter dans le peloton après son départ depuis le fond de la grille.

Le Monégasque ne serait d’ailleurs pas le premier pilote des 4 top teams à devoir purger une pénalité moteur. Le leader du championnat, Andrea Kimi Antonelli, avait ouvert le bal côté Mercedes F1 avec une sanction similaire lors du Grand Prix d’Italie.

Le pilote Mercedes avait alors été contraint de s’élancer depuis la 19e position sur la grille à Monza. Cela ne l’avait pourtant pas empêché de réaliser une remontée spectaculaire pour finalement s’imposer dans son Grand Prix à domicile.

La situation pourrait également concerner l’autre pilote Mercedes. George Russell devrait lui aussi installer une nouvelle unité de puissance au cours des prochaines courses et subir, par conséquent, une pénalité sur la grille.

Le moment exact auquel Mercedes choisira de procéder à ce changement n’est toutefois pas encore connu, l’équipe allemande cherchant à tenir jusqu’à l’arrivée de sa première évolution moteur ADUO1.

Selon les dernières informations du paddock, cette évolution moteur pourrait arriver dès Sepang sinon à Austin au plus tard. Il faut que Mercedes puisse fournir au moins un exemplaire de ce moteur à toutes ces équipes clientes si elle veut l’utiliser.