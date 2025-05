Hamilton dénonce ’les conneries’ dites sur sa relation avec Adami, son ingénieur de course

Lewis Hamilton affirme qu’il n’y a « aucun problème » entre lui et son ingénieur de course en F1, Riccardo Adami, après une nouvelle course où leurs communications radio ont été mises en lumière.

Le septuple champion du monde a subi une pénalité de trois places sur la grille pour avoir gêné Max Verstappen en qualifications, s’énervant après son ingénieur de course qui l’a mal informé sur la situation du pilote Red Bull, et a terminé cinquième du Grand Prix de Monaco le week-end dernier.

De nouvelles incompréhensions ont également eu lieu pendant le Grand Prix, suscitant des spéculations et des suggestions selon lesquelles les deux hommes ne s’entendent pas bien pendant la transition jusqu’ici difficile du Britannique vers Ferrari.

Lors de cette journée médias au Grand Prix d’Espagne, Hamilton a tenu à souligner qu’il entretenait une « excellente relation » avec Adami.

"Nous apprenons constamment à nous connaître et nous nous adaptons constamment à notre façon de travailler. Il a déjà travaillé avec de nombreux pilotes différents. Nous n’avons aucun problème," répond sèchement Hamilton.

"Il y a beaucoup de spéculations, la plupart sont des conneries. Au final, nous entretenons une excellente relation. C’est un gars formidable, c’est formidable de travailler avec lui."

"On travaille tellement dur, tous les deux, et on n’arrive pas à faire les choses correctement tous les week-ends. Avons-nous des désaccords ? Comme tout le monde dans une relation, mais on les surmonte."

"On est tous les deux dans le même bateau. On veut tous les deux remporter un championnat ensemble. On travaille tous les deux pour faire progresser l’équipe."

"Ce n’est que du bruit et on n’y prête pas vraiment attention. On peut continuer comme ça, mais ça ne change rien au travail qu’on fait."

Après avoir franchi le drapeau à damier et avoir été informé de sa position finale et du fait qu’il avait perdu beaucoup de temps dans le trafic, Hamilton a demandé à son ingénieur : "Es-tu fâché contre moi ou quoi ?" et n’a reçu aucune réponse.

Quand on lui a demandé s’il avait depuis eu une réponse à sa question, Hamilton a répondu : "Il y a eu des problèmes de radio pendant la course. Je n’ai pas eu toutes les informations que je voulais, et oui, on s’est parlé après."

Hamilton fêtait aujourd’hui son 19e jeudi dans le paddock de Barcelone avant le Grand Prix d’Espagne. De quoi ressentir de la lassitude ? Que peut-il espérer avec sa Ferrari SF-25 ?

"Non pas de lassitude ! Ce circuit est un incontournable du calendrier et j’apprécie toujours autant d’y piloter. Il a un excellent rythme, surtout depuis qu’ils ont supprimé la dernière chicane et sont revenus au tracé d’origine."

"L’objectif ce week-end est de poursuivre sur la lancée positive des deux dernières courses et des qualifications à Monaco. Nous avons fait de réels progrès et nous travaillons dur pour exploiter au maximum nos atouts. Je ne sais pas comment les nouvelles règles concernant la flexion de l’aileron avant vont bouleverser les choses, mais nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous savons que le potentiel est là si nous exécutons bien nos tâches."