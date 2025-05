Verstappen a officiellement posé ses fondations pour courir hors de la F1

Max Verstappen a franchi une étape cruciale vers la compétition en dehors de la Formule 1 en sollicitant une nouvelle catégorisation de pilote auprès de la FIA.

Quatre fois champion du monde de F1, Verstappen est désormais classé pilote Platine, ce qui lui ouvre de nombreuses possibilités, du Championnat du Monde d’Endurance aux épreuves de GT3.

La catégorisation des pilotes est un élément clé du processus pour un pilote souhaitant concourir en GT et en endurance.

Elle sous-tend le Championnat du Monde d’Endurance ainsi que d’autres compétitions telles que les différents championnats GT World Challenge à travers le monde.

Ce système permet de classer les pilotes de manière générale et d’équilibrer la concurrence dans un sport où les amateurs sont encore nombreux au plus haut niveau.

Gérées par la FIA, les classifications ne sont pas déterminées automatiquement et sont effectuées au cas par cas. Verstappen a donc demandé sa catégorisation.

Il s’agit d’une étape importante, car elle ouvre la voie au Néerlandais pour participer à des épreuves hors F1.

"J’ai postulé en effet," a confirmé Verstappen à Barcelone.

"Je dois le faire à un moment donné, alors autant le faire vite. C’est super simple : il suffit de remplir un formulaire, de payer et, une semaine plus tard, on reçoit la réponse."

Et il a plaisanté sur le niveau que la FIA lui accorderait !

"J’espérais secrètement obtenir la qualification Bronze ; je pourrais faire appel pour une qualification Platine et obtenir au moins la qualification Argent !"

En réalité, comme tout pilote de F1 actif, Verstappen est assuré d’obtenir une classification Platine.

Les efforts de Verstappen semblent donc tournés pour une place sur la grille des 24 Heures du Nürburgring, une épreuve qui se déroulera les 21 et 22 juin, idéalement située entre les Grands Prix du Canada et d’Autriche.

Cependant, obtenir sa catégorisation de pilote FIA ​​ne suffit pas pour participer à cette épreuve.

Il s’agit d’une épreuve multi-catégories avec des voitures aux performances très différentes, les pilotes doivent également Obtenir un « Ring Permit » – officiellement un permis DMSB Nordschleife (ou DPN).

Pour ce faire, un pilote doit avoir couru sur la Nordschleife lors d’autres compétitions au cours d’une période donnée, généralement dans le cadre de la série VLN, qui organise des courses multi-catégories de quatre et six heures sur ce circuit légendaire.

Onze événements de ce type sont prévus en 2025, dont un événement « NLS Light » où les GT3, comme la Ferrari testée par Verstappen au Nürburgring, sont exclues.

Des cinq autres événements, aucun n’entre en conflit avec les engagements de Verstappen en F1.

Une participation aux 24 Heures du Nürburgring semble donc être une ambition à plus long terme, tout comme une place pour l’épreuve phare du GT3, les 24 Heures de Spa. Son équipe Verstappen.com Racing est engagée cette année en catégorie Or.