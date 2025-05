Leclerc : Ferrari est ’toujours dans la même situation’ malgré un podium à Monaco

Charles Leclerc n’attend pas de miracle ce week-end en Espagne pour Ferrari, malgré un excellent Grand Prix de Monaco la semaine dernière. Le pensionnaire de la Scuderia est conscient que le tracé de Barcelone mettra en avant des points faibles de la SF-25 qui n’étaient pas sollicités en Principauté.

"Nous devons revoir un peu nos attentes avant ce week-end par rapport à un week-end comme celui de Monaco, où les choses étaient un peu plus positives" a déclaré Leclerc. "Cependant, cela ne change pas notre approche."

"Plus qu’une configuration extrême, l’équilibre que nous essayons de viser est très, très agressif cette année et nous devons rouler comme cela et cela ne change pas maintenant. Nous sommes donc toujours dans la même situation."

Le Monégasque ne pensait même pas voir une telle éclaircie à domicile, contrairement aux années précédentes : "J’ai été vraiment surpris. Les années précédentes, nous nous attendions à être forts à Monaco."

"Nous ne disions pas que nous allions dominer le week-end, mais nous savions que nous allions être forts. Cette année, je pensais sincèrement que nous serions médiocres. Je pense que cela nous a permis de mieux comprendre notre voiture et peut-être que la force de cette voiture a joué un rôle plus important que ce que nous pensions à Monaco."

"Je serai agréablement surpris que ce soit encore le cas ce week-end, mais je pense que nous reviendrons à la normale, c’est-à-dire à une situation avec laquelle nous avons lutté depuis le début de la saison, en particulier en qualifications. En course, ce sera peut-être mieux."

"Nous nous attendons également à un temps très chaud. Nous avons vu qu’avec des températures chaudes, McLaren a tendance à être très, très, très rapide. Tout porte donc à croire que nous aurons un week-end plus normal."

Interrogé sur la directive concernant les ailerons flexibles, Leclerc n’est pas convaincu qu’elle suffira à permettre de battre McLaren : "Je ne veux pas penser à long terme simplement parce que je n’ai pas de visibilité. Je sais ce qui va se passer pour nous en termes de petits ajustements et d’améliorations sur la voiture."

"Je ne sais pas ce qui va se passer pour les équipes [rivales], il est donc très difficile de prédire ou de s’attendre à quoi que ce soit. Sur le papier, il sera difficile d’aller battre McLaren dans une année comme celle-ci où ils ont été si dominants pendant la première partie de la saison. Ce sera très difficile, mais je donnerai tout ce que j’ai jusqu’à la fin."

"J’espère que ce week-end nous aidera à faire un pas dans la bonne direction et qu’ensuite, avec de nouvelles pièces dès que possible, nous pourrons prendre la tête en termes de performance sur la piste au moins, ce qui nous aidera à espérer mieux. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de perdre trop de courses et à partir de ce week-end, j’espère que nous serons plus proches des gars devant."

Au milieu du débat sur le manque de spectacle à Monaco, que nous avons longuement abordé dans l’émission ’Grand Prix’, Leclerc n’est pas sûr qu’une solution miracle existe, ni qu’il faille changer les choses : "Je ne pense pas que nous pourrons un jour faire de ma course à domicile une course avec beaucoup de dépassements."

"Cependant, j’ai vu quelques propositions qui pourraient être judicieuses : il pourrait être intéressant de faire quelque chose à l’épingle à cheveux et à la Rascasse, parce que je ne pense pas que cela pourrait empirer les choses."

"Je suis moins convaincu par l’idée de déplacer la Nouvelle Chicane. Cela dit, pour moi, ce Grand Prix est quelque chose de spécial et même si nous continuons comme ça, avec le résultat de dimanche décidé le samedi après-midi, je l’aimerai toujours."