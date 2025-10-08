Hamilton conseille à Piastri de ’ne pas céder une seule place’

Lewis Hamilton a donné quelques conseils avisés à Oscar Piastri alors que la rivalité entre l’Australien et son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, continue de s’intensifier.

Le septuple champion du monde, qui connaît bien la politique de McLaren depuis sa saison explosive de 2007 aux côtés de Fernando Alonso, a souri lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait à l’actuel prétendant au titre.

"Ne cède plus aucune place, pas une seule," a répondu Hamilton.

McLaren a demandé à Piastri de céder la place à Norris après le pit stop lent de ce dernier à Monza. À Singapour, Piastri était furieux après avoir été poussé hors de la piste par Norris au premier tour et a suggéré que son coéquipier aurait dû être invité à lui rendre sa place, mais l’équipe a refusé.

Lorsqu’on lui a fait part du conseil de Hamilton, Piastri a souri.

"Il s’est retrouvé plusieurs fois dans cette situation, donc je vais suivre son conseil," a-t-il ironisé.

Malgré sa réputation de calme, Piastri a montré des signes de frustration lors des dernières courses, ce qui a suscité un débat sur la question de savoir si la pression de la lutte pour le titre commençait à se faire sentir.

Mais beaucoup estiment que les plaintes de l’Australien à Singapour étaient déplacées. Norris a lui-même souligné que n’importe quel pilote aurait tenté de prendre l’intérieur au départ dans cette situation. Sinon cela ne servait à rien de courir en F1.

L’ancien pilote de F1 Christijan Albers, consultant pour Viaplay, est totalement d’accord avec le Britannique.

"Pourquoi Oscar se plaignait ? Tu fais la course, non, y compris avec ton équipier ? Sinon que vaudrait ce titre en 2025 ! Je trouve qu’il avait l’air d’un vieux râleur pour rien à Singapour."

"Et je commence à en avoir assez que tout le monde compare tout chez McLaren. Monza était très clair : celui qui est en tête décide qui s’arrête en premier. Norris ne voulait pas avoir de problème avec l’undercut, puis l’équipe a commis une erreur lors de l’arrêt au stand. C’était la faute de l’équipe, pas celle de Lando."

Pour Martin Brundle, consultant pour Sky, appelle McLaren à stopper ses règles papaya.

"Je peux vous dire que le débriefing d’après-course a été houleux, et je suis convaincu que la dynamique entre les deux pilotes McLaren changera irrémédiablement à l’avenir. Ce n’était qu’une question de temps."

"McLaren devrait peut-être maintenant laisser ses deux pilotes s’affronter sans ménagement, sans aucune interférence. Toute retombée ’nucléaire’ sera atténuée par la nécessité de terminer les courses, de marquer des points, d’éviter les pénalités de la FIA en course, d’éviter que Verstappen ne les rattrape et de manquer des dernières spécifications de pièces alors que l’équipe se concentre sur 2026."