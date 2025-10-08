Mercedes et Cadillac vont voir comment se partager Bottas

Valtteri Bottas est convaincu que Mercedes ne le bloquera en aucune façon alors qu’il se prépare à rejoindre Cadillac pour la saison 2026 de F1.

Le Finlandais de 36 ans est revenu chez Mercedes comme pilote de réserve pour cette saison après avoir perdu son baquet chez Sauber fin 2024 et il doit donc à ce titre continuer à respecter ses obligations.

Pendant ce temps, Sergio Perez, son futur équipier, a commencé à travailler avec Cadillac et a déjà effectué son premier essai en simulateur sur la voiture 2026. Cependant, Bottas est limité dans ses possibilités, son contrat avec Mercedes courant jusqu’à la fin de l’année.

Bottas commencera officiellement à travailler avec sa nouvelle équipe le 1er janvier, avant la première saison de l’écurie américaine en F1, mais il espère prendre une longueur d’avance avant cette date, malgré ses obligations envers Mercedes.

"Il y a eu des discussions. Je pense que Graeme Lowdon, (le directeur de l’équipe Cadillac F1 ; ndlr) et Toto (Wolff) ont également été en discussion à mon sujet. Mercedes m’a beaucoup soutenu dans cette transition, donc je ne pense pas qu’ils me bloqueront de quelque manière que ce soit."

"Il y a déjà eu des discussions entre Cadillac et moi, avec des réunions en ligne et ce genre de choses, ce que j’ai le droit de faire et c’est très bien. Tout le monde comprend qu’il y a beaucoup de travail à faire et que certains ingénieurs ont déjà besoin de retours des pilotes."

"Évidemment, je commencerai avec Cadillac en janvier, mais je pourrai faire quelques choses ici et là avant cela."

Bottas a déjà visité les installations de Cadillac à Silverstone et l’équipe étudie la possibilité de lui confier des travaux en simulateur avant la fin de l’année.

"Mercedes et Cadillac vont aborder ce sujet très vite. Je vous tiendrai au courant. J’ai déjà visité les installations de Silverstone, j’y ai juste jeté un coup d’œil. Ce genre de choses. Je ne m’attendais pas à ce que tout soit aussi avancé. Mais je suppose qu’ils ont commencé il y a un certain temps."

"Il reste évidemment beaucoup de travail à faire, mais ce que j’ai vu jusqu’à présent est impressionnant et me conforte dans mon idée pour l’avenir."

Après avoir passé un an à l’écart des circuits, Bottas a admis avoir hâte de reprendre la compétition en F1.

"On a vraiment l’impression que Melbourne n’arrivera jamais assez tôt. Même lors des premiers essais, ce sera un moment important pour l’équipe, de construire une équipe et une voiture de toutes pièces. Ce genre de moments forts en cours de route sera vraiment agréable à vivre. Chaque week-end, la course me manque de plus en plus. Alors oui, j’ai vraiment hâte de me lancer."