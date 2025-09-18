Racing Bulls : Hadjar et Lawson vont découvrir Bakou avec une F1

C’est le début de la dernière phase de la saison hors d’Europe et cela signifie que pour beaucoup de jeunes pilotes, les prochains circuits seront à découvrir.

C’est le cas pour Isack Hadjar qui arrive à Bakou sur un nouveau circuit pour lui au volant d’une F1.

Le pilote Racing Bulls veut continuer sur sa lancée après son podium de Zandvoort et sa remontée dans le top 10 à Monza.

Le Français, qui est de plus en plus proche d’être confirmé par Red Bull Racing pour 2026, souhaite s’adapter au plus vite au tracé très rapide du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

"Les deux derniers week-ends de course de la saison européenne ont clairement dépassé nos attentes. Nous avons réalisé d’excellentes performances et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour entamer les courses plus lointaines."

"En regardant Bakou ce week-end, je pense que le circuit est très différent de ce que nous avons vu jusqu’à présent. Il sera donc important de se remettre à niveau et de se préparer à me battre sur un circuit que je n’ai pas encore piloté en F1."

Pour Liam Lawson ce sera aussi une première avec une Formule 1.

"Bakou est un circuit unique, avec de nombreux virages à 90 degrés, ce qui signifie que la voiture est collée aux murs tout au long de la course. Je n’ai jamais couru ici en Formule 1, mais j’ai déjà couru en F2, et j’ai vraiment apprécié. Malgré un week-end difficile à Monza, l’équipe a été très dynamique récemment et la voiture s’est montrée rapide. J’ai donc hâte de faire mes débuts au volant d’une F1 ce week-end."

Tim Goss, le directeur technique en chef, souligne que "Bakou est un circuit au caractère unique qui pose des questions difficiles à nos ingénieurs lorsqu’ils recherchent les meilleurs réglages."

"Il présente une ligne droite de départ et d’arrivée extrêmement longue, combinée à une section sinueuse et serrée, digne d’un circuit urbain plus traditionnel."

"Naturellement, en ligne droite, nous sommes contraints d’utiliser des réglages d’aileron arrière moins appuyés tandis que dans la section urbaine, les réglages exigent l’appui et l’adhérence d’un aileron plus braqué."

"Trouver le bon compromis est une compétence que les équipes de F1 ont appris à maîtriser, mais cela n’enlève rien à la difficulté pour le pilote, qui doit négocier des virages à basse vitesse à 90 degrés et la section sinueuse sur vibreurs des virages 8 à 12 avec un réglage d’appui inférieur à l’idéal."

"De plus, le freinage dans le virage 1 doit être effectué avec des températures de freins plus basses après la longue ligne droite. Compte tenu des contraintes pneumatiques plus faibles, Pirelli utilise sa sélection de composés les plus tendres : les C6, C5 et C4, afin de favoriser les stratégies à deux arrêts."

"Le graining des pneus est un risque à Bakou et, les pneus étant un cran plus tendres que la saison dernière, nous devrons donc être attentifs aux réglages et à la gestion des pilotes afin d’optimiser notre stratégie de course. Nous adorons les défis et nous sommes prêts à relever ceux de Bakou."