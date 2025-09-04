Mekies : Titulariser Hadjar chez Red Bull ne se fera pas sur le coup de l’émotion

Avec son premier podium chez Racing Bulls, Isack Hadjar a marqué les esprits dans la famille Red Bull.

Helmut Marko, le consultant et responsable de la filière pilotes Red Bull, n’hésite pas à qualifier Hadjar de "différent" en bien. Il considère le jeune pilote mentalement solide et capable de gérer la pression d’être l’équipier de Max Verstappen, même si ce choix n’a pas été fait.

C’est d’ailleurs un contraste frappant avec Yuki Tsunoda, l’actuel titulaire, qui déçoit par sa performance comparée à Verstappen. Alors que Hadjar se distingue par sa constance et son rythme, attirant l’attention en interne chez Red Bull.

Le "Petit Prost" peut donc remplacer le Japonais en 2026, sur le papier. Mais lorsqu’on lui a demandé une raison de ne pas aligner Hadjar chez Red Bull l’an prochain, le directeur Laurent Mekies a prévenu qu’il fallait rester calme dans l’analyse des résultats.

"Même si nous apprécions l’émotion de chaque course, nous avions un sentiment à Budapest et un autre à Zandvoort."

"En réalité, si l’on prend du recul et que l’on considère la situation du point de vue de Red Bull, ce sont nos pilotes. Ils sont tous sous contrat. Nous sommes les seuls à prendre les décisions, c’est-à-dire le groupe Red Bull."

"Pourquoi se mettre la pression sur un résultat ou un autre ? La vérité est donc simple : nous prendrons notre temps."

"Il reste neuf courses. Je ne vous dis pas que nous attendrons la dernière, car il y a une dynamique qui nous pousse à faire savoir à notre pilote. Mais nous avons le temps."

Mekies a aussi des attentes du côté de Yuki Tsunoda, un pilote qu’il apprécie beaucoup de son temps passé chez Racing Bulls.

"Premièrement, mon attente c’est qu’on peut toujours faire plus. Nous pouvons toujours faire plus. Il peut toujours faire plus. Il progresse de plus en plus. Nous faisons tout notre possible pour le soutenir."

"La tendance est toujours positive pour Yuki. C’était la première fois qu’il revenait dans les points après sept courses à Zandvoort. Spa a donc été un pas en avant. Budapest, malgré notre faible performance en équipe, a été un pas en avant en termes d’écart avec Max."

"Lors de la dernière course, il est 9e, et avec un peu plus de chance avec la voiture de sécurité, il aurait pu être 8e ou 7e, même si le rythme était difficile à évaluer."

"Nous voulons simplement le voir continuer à progresser, continuer à réduire l’écart avec Max, et c’est le paramètre principal, continuer à marquer des points, car c’est l’essentiel."