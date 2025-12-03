Alpine F1 met Aron et Maini au volant de l’A525 à Abu Dhabi

Pilotes de réserve Alpine F1, Paul Aron et Kush Maini piloteront tous deux l’A525 à Abu Dhabi alors que la saison 2025 de Formule 1 touche à son terme.

Aligné par l’équipe en Essais Libres 1 aux Grands Prix d’Italie et de Mexico (photo), Aron prendra de nouveau part à la première séance du vendredi en remplacement de Pierre Gasly. Son programme de développement avec l’écurie se poursuivra sur le circuit où il avait effectué l’an dernier ses premiers tours de roues en Formule 1 lors des essais de fin de saison réservés aux jeunes pilotes.

"Je suis impatient de reprendre le volant de l’A525 cette semaine à Abu Dhabi pour ma troisième séance d’essais libres avec l’équipe, et ma cinquième de l’année. Mes performances à Monza et à Mexico ont été très positives pour mon développement en tant que pilote, et je compte bien mettre ces acquis à profit une dernière fois cette année. J’avais vraiment apprécié les tests de fin de saison sur ce circuit l’an passé. C’est un souvenir marquant puisqu’il s’agissait de ma première expérience en Formule 1. Je remercie l’écurie de m’offrir à nouveau cette opportunité à Abu Dhabi. Je ferai de mon mieux pour contribuer à la réussite du week-end de course de l’équipe."

Après le week-end de course et à l’issue de sa campagne en Formule 2, Maini participera mardi aux tests pour les jeunes pilotes. Il s’agira de sa première séance officielle au volant d’une Formule 1 contemporaine. Maini a déjà piloté dans le cadre du programme d’essais d’anciennes monoplaces (TPC) et au simulateur en tant que membre de l’Alpine Academy. Plus tôt cette année, son rôle a été étoffé et il a été nommé pilote d’essais et de réserve pour renforcer le vivier de talents de l’équipe.

"J’ai hâte de participer aux essais de fin de saison à Abu Dhabi et de vivre ma première véritable expérience au volant de l’A525. Je connais bien le Circuit de Yas Marina grâce à la Formule 2 et ce sera impressionnant de découvrir le niveau de performance d’une Formule 1 sur ce tracé. Je suis profondément reconnaissant de la confiance que m’accorde l’équipe dans ce rôle et j’essaierai de faire le meilleur travail possible avec le programme qu’elle me confiera."

Pour le directeur général Steve Nielsen, "le week-end du Grand Prix d’Abu Dhabi représente une excellente occasion de faire appel à nos pilotes d’essais et de réserve et de leur offrir un temps de roulage précieux au volant d’une Formule 1 contemporaine."

"Paul et Kush ont tous deux travaillé dur cette saison, notamment lors de nos programmes au simulateur et de nos tests avec d’anciennes monoplaces, afin d’être prêts à saisir la moindre opportunité en Formule 1. Il me tarde déjà de voir leurs performances durant leurs séances respectives à Yas Marina."