Hadjar brille tandis que le débat s’intensifie autour du 2e pilote Red Bull

L’incertitude règne toujours chez Red Bull concernant le coéquipier de Max Verstappen en 2026.

La dernière rumeur folle – celle selon laquelle le pilote IndyCar Alex Palou serait engagé – a de nouveau été catégoriquement démentie.

"Nous ne lui avons jamais parlé," a déclaré le Dr Helmut Marko à Zandvoort.

"Nous avons nos pilotes, et il n’est pas sur notre radar."

Mais le timing de Marko était on ne peut plus frappant. Le même jour, Isack Hadjar a stupéfié le paddock en se classant quatrième sur la grille de départ de Zandvoort au volant de sa Racing Bulls, juste derrière Verstappen, tandis que Yuki Tsunoda se contentait de la 12e place.

"Isack ne cesse de nous surprendre," a souri Marko.

"Il a eu deux problèmes avec le groupe motopropulseur vendredi, mais il ne s’est pas laissé perturber. Le Français prend les choses avec philosophie et se montre à la hauteur quand il le faut. C’était très fort."

Après la qualification, une poignée de main franche et prolongée entre Marko et Hadjar dans l’hospitalité Red Bull avait une valeur éloquente.

"Je suis très content, finalement assez satisfait de ce que j’ai fait, donc c’est du bon travail de ma part," a reconnu Hadjar.

"Honnêtement, c’est la voiture qui était exactement comme je le souhaitais. Elle répondait vraiment bien, surtout dans ce dernier tour rapide. On a probablement eu un peu de chance avec les rafales de vent. Je ne sais pas, il faut analyser les données. C’est une sensation horrible d’être ralenti par une rafale. On peut perdre jusqu’à deux dixièmes dans un seul virage. C’est très agaçant, il faut donc avoir un peu de chance."

"Mais j’ai réalisé un tour incroyable et ça a tenu, car la voiture était excellente. C’est sans aucun doute mon meilleur tour de l’année, car c’est un circuit très dur, très exigeant. J’ai tout donné, surtout dans le dernier virage. Je pense m’en être plutôt bien sorti et avoir gagné un dixième de plus. C’était vraiment spécial."

Pour Tsunoda, cependant, le tableau est sombre. Alpine F1 pourrait être sa seule bouée de sauvetage, ou peut-être Aston Martin si Lawrence Stroll coupe enfin les ponts avec son fils en difficulté.

"Cela ressemble à une tournée d’adieu pour moi," a déclaré l’ancien pilote Ralf Schumacher.

Schumacher admet que Hadjar est désormais en pole position pour une promotion.

"C’est un véritable exploit de piloter aux côtés de Max Verstappen. Mais je ne saurais pas quoi recommander comme manager. Et les Racing Bulls pourraient aussi avoir besoin d’un pilote du calibre d’Hadjar comme leader."

Laurent Mekies, le patron de Red Bull, insiste sur le fait que Tsunoda ne doit pas être écarté pour l’instant.

"Yuki a réalisé une excellente fin de saison dernière et un bon début de saison. Il est encore trois ou quatre dixièmes plus lent que Max, donc on verra comment il évolue. Il reste encore dix courses à disputer dont celle-ci, et on essaie d’apporter tout le soutien possible à Yuki."

Pour Marko, le principal décideur chez Red Bull en ce qui concerne les pilotes, Tsunoda a gagné du temps mais aussi de la pression.

"Yuki doit se rapprocher de Max et atteindre un bon niveau de performance de façon constante. C’est pourquoi nous avons repoussé les dates des options (jusque fin octobre) et nous allons maintenant bien surveiller toutes les courses à venir avant de prendre une décision."

"Cette fois-ci, il disposait exactement du même package que Max. Mais lorsqu’il s’agit des qualifications, Max parvient toujours à trouver un petit plus, et Yuki a du mal à y parvenir. Dans cet environnement axé sur la performance, il doit être constant."

"Il n’arrive pas à faire ce même petit pas en plus que Max lors des qualifications. Avec une course correcte, il pourrait marquer des points, espérons-le."