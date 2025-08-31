Antonelli, sous ’pression maximale’, garde la confiance de Wolff chez Mercedes F1

Chez Mercedes F1, Toto Wolff ne s’inquiète pas de la récente baisse de forme de Kimi Antonelli, reconnaissant à Zandvoort qu’il a subi une pression maximale lors de sa première demi-saison en Formule 1.

Antonelli a réalisé un excellent début de saison en F1, marquant des points lors de ses six premières épreuves, sauf une. Mais au cours des huit manches qui ont suivi, il n’a marqué que deux fois, dont, tout de même, un joli podium au Canada.

Promu à seulement 18 ans, après une seule saison en Formule 2 et directement dans une équipe de pointe, Wolff a admis que les débuts de son protégé ont été difficiles.

Helmut Marko avait d’ailleurs récemment déclaré qu’Antonelli avait subi un peu trop de pression en faisant ses débuts en F1 directement avec Mercedes.

"Honnêtement, je pense que nous avons mis Kimi sous une pression maximale," nous a confié Toto Wolff aujourd’hui.

"En y repensant, j’ai trouvé que c’était une excellente idée de l’avoir en EL1 à Monza et de le présenter comme notre nouveau pilote là-bas. C’était peut-être une erreur, non pas parce qu’il n’était pas capable de piloter la voiture, mais parce que s’il avait terminé ce tour rapide sans son fameux accident, cela aurait été sensationnel et cela aurait renforcé sa confiance."

"C’est pour cela qu’il est au volant d’une Mercedes, il est très visible, ses résultats sont très visibles, son coéquipier est excellent et optimise la voiture. Il se sent donc sous pression, sous la loupe des médias et de l’équipe. Mais nous continuons simplement à croire en lui. Il a besoin de temps."

"Nous nous sommes engagés sur cette voie, alors on peut se demander : ’Était-ce bien de lui mettre autant de pression en l’intégrant directement à notre équipe ?’ Nous avons suivi cette trajectoire, nous avons suivi cette voie. Nous sommes pleinement investis dans la mission, et un week-end de course ou une séance ratés ne nous feront pas changer d’avis."

"Oui, à court terme, nous dirons : ’Ce n’est pas bon’, mais Kimi est un investissement à long terme."

Antonelli a bénéficié de la grande aide de Valtteri Bottas cette année. Et ce sera encore le cas jusqu’à la fin de l’année. Wolff a-t-il déjà une idée pour remplacer le Finlandais qui ira chez Cadillac F1 en 2026 ?

"Nous n’avons pas encore trouvé la solution. C’est super difficile de remplacer Valtteri. Il remplit toutes les conditions."