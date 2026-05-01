’Son plaisir reviendra’ : Marko vole au secours d’un Verstappen désabusé

Le climat de tension autour de la réglementation 2026 continue d’alimenter les débats en Formule 1, et même au sein de Red Bull Racing, où Max Verstappen n’a pas caché ses états d’âme, même s’il a salué à Miami le dialogue avec la F1 et les premiers ajustements des règles sur l’énergie qui vont "dans le bon sens".

Mais du côté du Dr Helmut Marko, retraité mais toujours influent en coulisses comme l’a confié Laurent Mekies, le discours se veut nettement plus apaisant, l’Autrichien estimant que les difficultés actuelles sont avant tout conjoncturelles.

Depuis le début de saison, Verstappen a multiplié les critiques envers les nouvelles règles techniques, tout en laissant planer le doute sur sa motivation à court terme. Une frustration accentuée par le début d’exercice compliqué de Red Bull, seulement sixième du championnat constructeurs avec 16 points après trois manches.

Face à ce constat, Marko se montre toutefois confiant quant à un retournement de situation.

"Red Bull a identifié certains problèmes avec la voiture et trouvé des solutions," assure-t-il. "Une fois que la voiture sera à nouveau compétitive, le plaisir de Max reviendra, et son humeur s’améliorera."

L’Autrichien ajoute que cela pourrait être renforcé par de futurs ajustements réglementaires : "Ce sera d’autant plus vrai si des changements sont envisagés pour 2027, car il est clair pour tout le monde, pas seulement pour Max, qu’il faut davantage de course que de gestion."

Sur le plan technique, l’écurie de Milton Keynes a préparé sa riposte, notamment avec une réponse à l’aileron dit "Macarena" introduit par Ferrari. Mais la concurrence ne reste pas inactive : McLaren arrive à Miami avec une monoplace largement revue, tandis que Ferrari lance aussi une évolution majeure de sa SF-26.

Malgré ces développements, Marko reste prudent quant à un éventuel bouleversement de la hiérarchie.

"Je ne pense pas," tranche-t-il. "Mercedes est bien trop solide : ils ont un excellent châssis, un moteur performant et n’ont pas encore tout montré, ils ont certainement encore un atout dans leur manche. Pour moi, Kimi Antonelli et George Russell restent les grands favoris."

Au-delà des performances, Marko a également livré une confidence surprenante sur l’état d’esprit de Verstappen, révélant que le Néerlandais avait déjà trouvé davantage de plaisir en endurance qu’en Formule 1... dès l’an dernier ! Très impliqué en GT et dans des épreuves comme les 24 Heures du Nürburgring, le quadruple champion du monde semble trouver dans ces disciplines une alternative plus stimulante.

"En réalité, c’était déjà le cas l’an dernier," confirme Marko, évoquant cet attrait amplifié pour l’endurance.

"A la fin, il a pu jouer le titre jusqu’au bout, mais il préférait largement parler de GT quand il ne fallait pas parler de F1 lors des briefings à ses ingénieurs ou aux autres membres de l’équipe."

"Je crains que cela s’accentue cette année, surtout si l’équipe ne peut pas jouer les titres. Mais je ne suis plus aussi souvent en contact avec Max et l’équipe pour savoir quelle sera la vraie tendance à long terme."

Enfin, concernant l’avenir du champion néerlandais et les rumeurs d’un possible départ prématuré, Marko préfère rester en retrait : "Je suis trop éloigné de lui pour en juger correctement. De l’extérieur, je ne donne pas de conseils là-dessus."