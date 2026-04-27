’Personne ne s’y attendait’ : le moteur Red Bull Ford impressionne Lawson

Liam Lawson s’est montré particulièrement élogieux à l’égard du groupe propulseur développé par Red Bull Racing et Ford, reconnaissant que ses performances ont dépassé toutes les attentes en ce début de nouvelle ère réglementaire.

Depuis l’introduction des nouvelles règles, Red Bull est devenu son propre motoriste, fournissant également les unités de puissance à Racing Bulls. Une transition ambitieuse pour la structure basée à Milton Keynes, qui a dû relever plusieurs défis en internalisant l’ensemble du processus. Pourtant, sur le plan du groupe propulseur, les premiers résultats semblent particulièrement prometteurs.

Dans le paddock, nombreux sont ceux qui se disent surpris par le niveau de performance affiché, certains allant même jusqu’à considérer ce moteur comme le plus performant de la grille.

Du côté de Racing Bulls, l’ensemble apparaît solide, permettant à l’équipe de Faenza de se battre en tête du peloton intermédiaire. Mais selon Lawson, c’est bien le moteur qui fait la différence.

"Je pense qu’en général, les points forts de notre voiture sont assez nombreux. Et clairement, notre groupe propulseur a été très, très performant," explique-t-il. "Je pense que, surtout pour une première saison avec un nouveau moteur, personne ne s’attendait à ce que ce soit à ce niveau."

Le Néo-Zélandais insiste sur l’impact direct de cette performance : "Cela a vraiment été notre point fort jusqu’à présent. Avec notre voiture, nous avons réussi... ce n’est pas facile, mais disons que c’est possible, à en extraire le maximum."

Une régularité qui se confirme au fil des week-ends.

"Chaque week-end, nous avons été capables de tirer tout le potentiel de la voiture, ce qui est positif."

"Évidemment, il nous manque encore un peu de vitesse pure, un peu d’appui aérodynamique."

"Et je pense que lorsque nous aurons trouvé cela, nous serons dans une très bonne position."