Verstappen relance Red Bull : ’on a presque réduit l’écart de moitié !’

Après un début de saison compliqué, Max Verstappen entrevoit enfin des signes encourageants au volant de sa Red Bull. À l’occasion du week-end du Grand Prix de Miami, le quadruple champion du monde estime après les qualifications Sprint ce soir que les évolutions apportées à la RB22 lui permettent de retrouver de la confiance, tout en réduisant sensiblement l’écart avec les équipes de tête.

Les trois premières manches de la saison 2026 avaient été particulièrement difficiles pour le Néerlandais, déjà critique envers la nouvelle réglementation. Au Japon, après une modeste huitième place, Verstappen n’avait pas hésité à pointer du doigt les limites de sa monoplace. Mais en Floride, le ton est plus optimiste après une cinquième place en qualifications Sprint.

Interrogé sur les progrès réalisés, le pilote Red Bull a souligné une amélioration globale du comportement de la voiture, tout en restant lucide sur les points faibles persistants.

"Ça semble plus cohérent. Il y a encore, bien sûr, des choses sur lesquelles nous travaillons, mais c’est une étape vraiment positive pour nous."

"Lors des dernières courses, nous étions à plus d’une seconde. Je dirais que nous avons presque réduit cet écart de moitié maintenant, donc c’est très positif."

Si des progrès sont visibles, tout n’est pas encore parfait, notamment dans les portions rapides.

"Nous sommes encore très faibles dans le premier secteur, qui est très rapide. Nous savons donc que nous devons travailler là-dessus, mais le reste semble beaucoup plus homogène."

Un constat qui se traduit aussi par un meilleur ressenti au volant.

"Je suis un peu plus satisfait de cela. Il semble que nous ayons au moins un peu distancé le milieu de peloton. Ça paraît un peu plus normal, un peu plus cohérent."

"Ce n’est toujours pas là où je veux que ce soit, évidemment, mais cela me permet au moins d’avoir un peu plus confiance dans la voiture, et je peux globalement en extraire un peu plus de performance au tour."

Ces progrès se reflètent également dans les résultats d’ensemble de l’équipe, avec les deux monoplaces présentes en SQ3 : Isack Hadjar a en effet signé le neuvième temps dans la seconde Red Bull... mais très loin de son équipier, à une seconde !

"Honnêtement depuis ce matin j’ai du mal, je ne comprends pas trop ce qui se passe. C’est frustrant, je suis à une seconde de mon coéquipier. J’ai toujours su pourquoi j’étais plus lent ou plus vite que lui, mais là une seconde... je sais toujours piloter, mais il va falloir comprendre" a déclaré Hadjar.

"Je ne prends aucun plaisir dans la voiture, j’ai du mal à la comprendre, donc pour moi ce n’est pas un gros pas en avant. Pour Max, il est à une demi-seconde de la pole donc c’est sûr que c’est le meilleur résultat de l’année pour nous."