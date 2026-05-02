La fiabilité coûte cher à Cadillac F1 malgré des ’progrès’ en performance

Cadillac F1 a pu constater des progrès sur sa MAC-26 après avoir apporté des évolutions pour le Grand Prix de Miami. Sergio Pérez a signé le 19e temps des Qualifications Sprint, et il assure que le rythme est positif.

Néanmoins, le Mexicain déplore qu’il y ait encore trop de problèmes de fiabilité pour le team, ce qui coûte cher en matière de performance, car la préparation n’est pas suffisante pour optimiser le rythme de la monoplace.

"Nous avons progressé, mais on a encore trop de problèmes pour le moment. Je n’ai réussi à faire qu’un tour en qualifications, on a perdu du temps en essais libres. On continue à avoir ces problèmes et c’est la priorité maintenant pour pouvoir améliorer le package" a déclaré Pérez.

"A un moment, on a pensé qu’on pourrait réussir à aller en SQ2, ce qui est déjà un progrès, mais la priorité maintenant est de régler ces problèmes pour avoir une journée plus tranquille demain, et voir où nous en serons dimanche."

Valtteri Bottas s’est dit satisfait des évolutions, malgré sa 20e place sur la grille : "La voiture est meilleure, on a gagné de la charge aérodynamique dans les virages rapides à moyens. Le feeling est meilleur et on va dans la bonne direction."

Le Finlandais explique, non sans humour, les effets des changements de règlement : "En qualifications, je n’ai pas senti énormément de différences. C’est peut-être différent pour une voiture qui passe plus de temps à pleine charge ! Pour moi c’était plutôt normal, mais on verra en course."