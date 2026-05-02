Ferrari estime avoir droit à des évolutions moteur grâce à l’ADUO

Interrogé sur le dispositif ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunity) permettant de rattraper le retard côté moteur en F1, Frédéric Vasseur a affiché une certaine confiance quant à la position du groupe propulseur de Ferrari, tout en appelant à la prudence dans l’attente des données officielles de la Fédération Internationale de l’Automobile.

Questionné sur la possibilité que Ferrari se situe bien au dessus du seuil des 2 % d’écart par rapport à la référence (Mercedes F1) ouvrant droit à des libertés supplémentaires de développement, le Français estime que cela pourrait être le cas : "Honnêtement, je pense que oui. Mais je crois que tout le monde a le même ressenti, et au moins les mêmes déclarations."

Il rappelle toutefois que seule l’analyse de la FIA fera foi.

"Maintenant, nous devons leur faire confiance. Ils vont revenir vers nous bientôt avec des chiffres et nous devons nous appuyer là-dessus. Au final, on parle de pourcentages, et je sais parfaitement que ce n’est pas facile à évaluer, mais si vous regardez globalement les vitesses de pointe, c’est très clair, c’est du style ’Ok, d’accord’."

Sur l’état des discussions autour d’éventuelles évolutions du système ADUO, Vasseur se veut rassurant quant à la clarté du cadre réglementaire.

"La situation est très claire. Le seul point encore ouvert est peut-être de savoir si l’on parle de la sixième course du calendrier initial ou de la sixième course du nouveau calendrier."

Un détail de calendrier qui reste à trancher, mais qui ne remet pas en cause les règles de fond.

"Sur le mécanisme, ce que l’on peut faire, les heures de banc d’essai, etc., tout cela est très clair."

Enfin, le patron de Ferrari insiste sur la transparence des critères d’évaluation des performances.

"Les paramètres pour juger la performance sont également clairs depuis le début, et je ne vois pas de problème dans la situation actuelle."