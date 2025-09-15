Ferrari tenterait d’effacer Luca di Montezemolo des mémoires
La jalousie du passé est une mauvaise chose
L’ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, a accusé le constructeur basé à Maranello d’essayer de l’effacer de son histoire.
S’adressant à La Gazzetta dello Sport lors de la promotion d’un nouveau documentaire sur sa vie, l’homme de 78 ans a déploré que Ferrari ait pris ses distances par rapport à son époque de leadership couronnée de succès.
"Il y a quelque chose de brisé qui n’a toujours pas été réparé entre vous et Ferrari," a suggéré l’interviewer, soulignant que Montezemolo n’avait pas été autorisé à être filmé à Maranello pour le documentaire, alors que les photos de lui avaient disparu du musée de l’entreprise.
"Je le dis dans le film : la jalousie du passé est une mauvaise chose," a répondu Montezemolo.
Montezemolo, qui a dirigé Ferrari pendant l’ère Schumacher jusqu’à son éviction en 2014, est devenu l’un des critiques les plus virulents de la Scuderia ces dernières années.
Il continue d’affirmer que Ferrari manque de direction et de leadership.
"Aujourd’hui, il n’y a pas de leadership et, surtout, il n’y a pas d’âme."
"Je ne connais pas Frédéric Vasseur et je ne le critique pas, mais je vois un homme seul. Il y a trop de changements, l’équipe a besoin de stabilité."
"Je me souviens quand Fiat voulait que je licencie Todt, mais j’ai refusé. J’ai dit : ’S’il part, je pars aussi’."
Ferrari n’a pas répondu aux dernières déclarations de Montezemolo.
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Si vous appréciez nos articles, faites-le savoir à Google, cela nous boostera ! Un clic qui ne change rien pour vous mais qui signifie beaucoup pour nous. Cliquez sur le bouton Suivre sur Google pour nous soutenir !
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Ferrari
- Ferrari tenterait d’effacer Luca di Montezemolo des mémoires
- Ferrari louera une F1 de 2023 à Cadillac pour ses essais
- Hamilton pense souvent à Lauda : ’je sais ce qu’il me dirait’ face aux difficultés
- La gestion moteur ’sera plus’ cruciale en 2026 avec les nouvelles F1
- Verstappen ne doit pas reproduire ’l’erreur’ de Hamilton s’il va chez Ferrari