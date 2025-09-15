Ferrari tenterait d’effacer Luca di Montezemolo des mémoires

L’ancien président de Ferrari, Luca di Montezemolo, a accusé le constructeur basé à Maranello d’essayer de l’effacer de son histoire.

S’adressant à La Gazzetta dello Sport lors de la promotion d’un nouveau documentaire sur sa vie, l’homme de 78 ans a déploré que Ferrari ait pris ses distances par rapport à son époque de leadership couronnée de succès.

"Il y a quelque chose de brisé qui n’a toujours pas été réparé entre vous et Ferrari," a suggéré l’interviewer, soulignant que Montezemolo n’avait pas été autorisé à être filmé à Maranello pour le documentaire, alors que les photos de lui avaient disparu du musée de l’entreprise.

"Je le dis dans le film : la jalousie du passé est une mauvaise chose," a répondu Montezemolo.

Montezemolo, qui a dirigé Ferrari pendant l’ère Schumacher jusqu’à son éviction en 2014, est devenu l’un des critiques les plus virulents de la Scuderia ces dernières années.

Il continue d’affirmer que Ferrari manque de direction et de leadership.

"Aujourd’hui, il n’y a pas de leadership et, surtout, il n’y a pas d’âme."

"Je ne connais pas Frédéric Vasseur et je ne le critique pas, mais je vois un homme seul. Il y a trop de changements, l’équipe a besoin de stabilité."

"Je me souviens quand Fiat voulait que je licencie Todt, mais j’ai refusé. J’ai dit : ’S’il part, je pars aussi’."

Ferrari n’a pas répondu aux dernières déclarations de Montezemolo.