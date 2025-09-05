Hadjar a certainement la force mentale pour tenir tête à Verstappen selon Marko

La voie d’Isack Hadjar pour rejoindre Max Verstappen chez Red Bull en 2026 semble de plus en plus claire après les nouveaux commentaires d’Helmut Marko et du Français à Monza.

Le jeune homme de 20 ans a créé la surprise avec un premier podium à Zandvoort pour Racing Bulls, affirmant hier qu’il serait plus facile pour lui de commencer chez Red Bull en 2026 aux côtés de Verstappen grâce à la toute nouvelle règlementation.

Et le conseiller de Red Bull ne cache guère ses intentions et va encore plus loin dans ses affirmations.

"Il a certainement la force mentale pour tenir tête à Verstappen," a-t-il confié dans le paddock du Grand Prix d’Italie.

"Hadjar fait preuve d’une excellente maîtrise émotionnelle dans les situations difficiles, une qualité qui n’est plus vraiment visible en Formule 1."

Le plan qui serait dessiné par Marko prévoit le départ de Hadjar vers Red Bull Racing, le jeune Arvid Lindblad étant pressenti pour le remplacer, tandis que Liam Lawson semble assuré pour 2026.

"Fondamentalement, nous souhaitons conserver notre vivier de pilotes pour les cockpits en 2026. Si un super talent émerge, nous ne fermerons pas les yeux, bien sûr, mais ce n’est pas le cas pour le moment."

Cependant, tout le monde dans le paddock n’envie pas forcément une place chez Red Bull Racing. Fernando Alonso, qui s’exprimait en tant que manager de Gabriel Bortoleto, a déclaré que certains pilotes considèrent désormais ce baquet comme un cadeau empoisonné.

"Les pilotes ont peur de devoir prendre la place de Yuki. Peu importe le nombre de choses à régler, je dirais qu’il est plus facile de s’attaquer aux problèmes en interne chez Sauber que de faire fonctionner la Red Bull."

"Il y a même des blagues : ’Si Red Bull m’appelle, j’éteins mon téléphone’."

L’ancien directeur de Racing Bulls, Franz Tost, doute d’ailleurs que Tsunoda dispose désormais d’une solution de repli.

"Yuki est extrêmement talentueux. Mais il a encore besoin de bons résultats, sinon je ne lui vois pas d’avenir. Seule la porte Alpine F1 serait encore ouverte s’il ne reste pas là où il est."