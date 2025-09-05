Liberty Media est ouvert à une vente de la Formule 1 ’au juste prix’

John Malone, président de Liberty Media, admet être disposé à vendre la Formule 1, mais seulement si l’offre reçue correspond bien à la forte hausse de la valeur de la discipline.

Interrogé par Brian Sozzi, rédacteur en chef de Yahoo Finance, sur le podcast Opening Bid Unfiltered, le milliardaire de 84 ans a déclaré que la F1 restait l’un des actifs les plus remarquables de Liberty.

"Je pense que les actionnaires semblent s’en réjouir en ce moment," a déclaré Malone. "Elle se porte très bien."

Liberty, qui a également acquis le MotoGP plus tôt cette année pour 4,2 milliards de dollars, a pris le contrôle de Formula One Group fin 2016 pour 4,4 milliards de dollars. Aujourd’hui, le cours de l’action de l’entreprise valorise la F1 à près de 100 milliards de dollars.

"Sa structure économique est exceptionnellement solide," a expliqué Malone. "Ce sera un important générateur de flux de trésorerie disponible, et il y aura peut-être des ajouts progressifs et synergétiques. Elle reste une marque importante à promouvoir."

Quant à la vente, Malone a clairement indiqué que la porte n’était pas fermée.

"Écoutez, c’est une société cotée en bourse. Si quelqu’un se laisse emporter et souhaite l’acquérir, et est prêt à payer plus cher que ce que le conseil d’administration estime pouvoir offrir aux actionnaires, alors nous la vendrons. C’est la ligne de base de toute entreprise."

Même les équipes seraient désormais valorisées à plus de 2,3 milliards de dollars chacune, en moyenne, l’intérêt mondial étant encore renforcé par le succès du film de Brad Pitt sur la Formule 1.