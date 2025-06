Haas F1 veut ’des points’ au Canada pour fêter son 200e Grand Prix

Haas F1 fêtera ce week-end son 200e Grand Prix avec une livrée spéciale rendant hommage à ses dix années de participations en Formule 1. Esteban Ocon espère quant à lui qu’un bon résultat viendra couronner cet anniversaire important, d’autant qu’il se passe dans le pays voisin de celui dont est originaire la structure.

"C’était bien d’avoir quelques jours de repos après le triplé de courses pour se reposer et se ressaisir. Je sais que l’équipe est impatiente de reprendre la piste ce week-end à Montréal, une course à laquelle j’aime personnellement revenir" a déclaré Ocon.

"L’ambiance dans la ville est excellente, les fans canadiens sont toujours très enthousiastes et la piste est passionnante à piloter, avec ses combinaisons de virages délicats et ses murs serrés à certains endroits."

"C’est le 200e Grand Prix de l’équipe ce week-end, et c’est formidable d’être en Amérique du Nord pour l’occasion. Je suis fier de participer à ce moment de l’histoire de l’équipe et j’espère que nous pourrons faire de ce week-end un moment inoubliable."

Ollie Bearman est heureux d’enfin découvrir le circuit de Montréal, théâtre d’une course qui l’a marqué : "Le Canada est une course que j’attends avec impatience depuis le début de la saison ; il y a toujours une forte probabilité de pluie pendant le week-end et c’est un circuit unique en son genre car il comporte de nombreuses chicanes."

"Vous êtes donc constamment en train de penser à l’avance sur ce circuit, il faut beaucoup de choses pour boucler un tour. Je n’ai jamais couru sur le circuit Gilles Villeneuve auparavant, mais en regardant le Grand Prix du Canada 2011 où Jenson Button a gagné dans des conditions folles, c’est devenu un circuit sur lequel j’ai toujours voulu courir."

"Ce week-end est également le 200e Grand Prix pour MoneyGram Haas F1 Team, ce qui est un événement important pour tout le monde. Je suis très fier de piloter pour cette équipe, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent en ce moment, et vous pouvez voir la passion et le dévouement de tout le monde pour en faire toujours plus."

"Peu d’équipes survivent plus de deux saisons"

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, se félicite d’atteindre un tel cap et est fier du chemin parcouru depuis la création sur aucune base d’existante de Haas F1 : "Montréal est notre 200e course, on a l’impression que nous célébrions notre 100e il n’y a pas longtemps mais dix saisons, c’est long."

"C’est difficile à exprimer, mais c’est une étape dont nous devrions tous être fiers, et nous sommes toujours en train d’améliorer l’équipe, c’est pourquoi nous avons l’impression que c’est une autre course."

"Quand on y pense, passer de rien à 200 courses est significatif, car peu de nouvelles équipes survivent plus de deux saisons et disparaissent sans avoir marqué le moindre point. Le fait que nous nous battions au milieu du peloton et que nous ne soyons pas satisfaits lorsque nous ne marquons pas de points à chaque course est une bonne chose."

"Notre objectif est élevé, nous voulons être aux avant-postes, et il se passe tellement de choses dans cette équipe en ce moment. Pour notre 200e course, j’espère vraiment que nous pourrons fêter cela avec des points, et nous ferons de notre mieux."

"Il n’y a pas de meilleur endroit que Montréal pour fêter cela, c’est une ville tellement cool avec un circuit incroyable, et l’ambiance est géniale. Je pense que la mise à jour que nous avons apportée à Imola a fonctionné parce qu’elle a amélioré nos performances à haute vitesse, et la voiture est définitivement meilleure."

Le Japonais est toutefois conscient que la lutte sera âpre : "Le fait est qu’en ce moment, tout le monde bouge, donc il est difficile de juger complètement car on ne peut pas se baser uniquement sur la compétitivité, mais avec tout ce que nous mesurons nous-mêmes, cela fonctionne. À Montréal, en verrons-nous la pleine mesure ?"

"Probablement pas, car il n’y a pas de virages à grande vitesse, tout est question de vitesse en ligne droite, de motricité à basse vitesse et de chicanes. Cela dit, je pense que nous aurions pu marquer des points dans toutes les courses, à l’exception de Melbourne et de Djeddah, et je ne vois pas Montréal comme quelque chose de différent."