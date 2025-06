Haas F1 : une livrée spéciale en hommage à ses débuts au Canada

Haas F1 va afficher ce week end au Canada une livrée spéciale pour célébrer sa 200e course en Formule 1. Les parties habituellement blanches de la VF-25 seront en effet grises et rouges, pour rendre hommage aux couleurs de la VF-16.

Cette dernière était la voiture avec laquelle Haas a fait ses débuts en F1, et elle avait elle-même une livrée répondant à ce code couleur. C’est donc pour célébrer les 200 courses passées depuis ce grand moment que l’équipe américaine reprend de telles décorations.

Les voitures d’Esteban Ocon et Oliver Bearman afficheront un logo dessiné spécialement pour l’occasion, sur la base du nombre 200. Le capot moteur garde toutefois le carbone apparent de la VF-25, pour faire un mélange entre passé et présent.

En 200 courses, Haas a engagé huit pilotes et a terminé cinquième comme meilleur résultat au championnat du monde, en 2018. L’équipe a signé plusieurs quatrièmes places mais attend encore son premier podium.

A classic livery, reborn 👌🤩

Celebrating race 200 with a nod to where it all began. Our debut livery, back for the #CanadianGP ❤️🏁#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/bjzI84E0iL

— MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) June 9, 2025