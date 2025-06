Est-ce que Lewis Hamilton ’pense déjà à arrêter’ sa carrière en F1 ?

Le manque d’adaptation de Lewis Hamilton à sa nouvelle équipe qu’est Ferrari est un des sujets étonnants du début de saison. Derek Warwick s’interroge sur les difficultés du septuple champion du monde au sein de la Scuderia, et craint que la déception d’un transfert pour le moment décevant à Maranello ne le pousse à rapidement raccrocher le casque et les gants.

"Je ne sais pas pourquoi Lewis Hamilton n’arrive pas à être performant dans une Ferrari. Je pense que c’est vraiment une énigme" a déclaré l’ancien pilote à Plejmo. "Je pense que nous avons tous vu dans son passage chez Ferrari une grande opportunité de remporter son huitième titre mondial. La voiture n’est pas à son goût en ce moment."

"La plupart des critiques diront qu’il a été sept fois champion du monde, qu’il a remporté 105 Grands Prix et qu’il doit s’adapter à la voiture qu’il a, comme Charles l’a fait. Mais pour une raison ou une autre, il n’arrive pas à s’y habituer. Je pense que les gens sous-estiment, y compris Lewis, la difficulté de rejoindre une nouvelle équipe."

"Il faut s’habituer à leurs systèmes, à leurs débriefs, leur faire comprendre ce que l’on veut et vice versa. Et la chose la plus importante sur la voiture est probablement le volant parce qu’il y a tellement de réglages différents que vous pouvez faire sur le volant, peut-être qu’il n’a pas tout à fait compris."

"Est-ce que je veux que Lewis gagne des courses et se batte pour le championnat du monde ? Oui. Je pense qu’il le mérite. Je pense qu’il mérite ce huitième titre mondial. Cela n’arrivera pas cette année, et je pense que s’il continue comme il le fait en ce moment, je soupçonne qu’il pense déjà à arrêter."

Warwick ne voit pas Hamilton être autant en difficulté que le deuxième pilote Red Bull, équipe dans laquelle il s’interroge des différences entre les deux voitures : "Je ne le vois pas courir à une demi-seconde de Charles, et aussi à la 6e, 7e et 8e place. Il en a eu assez ces trois dernières années avec Mercedes. Il doit donc retrouver un peu de confiance."

"Je pensais qu’en Chine, quand il a gagné la course Sprint, je pensais que c’était le tournant, mais la voiture n’est toujours pas à son goût. Mais la voiture n’est toujours pas à son goût. On peut discuter de la façon dont elle n’est pas à son goût, mais je pense que la Red Bull est de loin la plus difficile de la grille de départ et seul Max peut la conduire."

"Elle est tellement sur le nez, elle est surdirigée partout, ce que Max aime évidemment, mais quiconque s’assoit dans cette voiture ne peut tout simplement pas la conduire de la même manière. Toute l’équipe est donc poussée à faire ce que Max veut, ce qui rend les choses impossibles pour les autres."

"Mais si j’étais le patron de l’équipe, je ne changerais pas la direction qu’elle prend. Je ne comprends pas très bien pourquoi ils ne peuvent pas régler la voiture un peu différemment pour Yuki, pour qu’elle soit un peu plus rapide."

"Je pense que tous les pilotes aiment être à l’aise dans une voiture. Certains d’entre nous aiment le sous-virage, d’autres le survirage. Mais les pilotes de Grand Prix sont les meilleurs au monde. Ils devraient être capables de s’adapter à n’importe quel mauvais comportement d’une voiture."

Malgré les rumeurs de départ de Max Verstappen, le Britannique parie sur un statu quo l’an prochain : "Il est évident qu’il discute avec toutes les équipes, mais quand vous dites toutes les équipes, il n’y a que McLaren, Ferrari, Mercedes et peut-être Aston Martin."

"Aston serait un gros pari, mais ils ont Adrian Newey. Mercedes sera toujours là ou à peu près, même si elle a connu une période de vaches maigres ces trois dernières années. Si j’étais Mercedes, est-ce que je voudrais me débarrasser de George ou de Kimi ?"

"Je pense que la réponse à cette question est non, mais le problème est que lorsque vous avez le pilote le plus rapide de la Formule 1 qui frappe à votre porte, je pense qu’il peut ouvrir la plupart des portes. Je pense que le gros chèque viendrait d’Aston Martin si c’est ce qui l’intéresse. Je pense qu’en fin de compte, il restera chez Red Bull."