Haas F1 veut de la ’constance’ pour saisir ’chaque opportunité’

Arrivé dans un rôle de leader au sein de Haas F1, Esteban Ocon guider un effectif en pleine reconstruction. Dès la reprise à Zandvoort, il espère pouvoir mettre l’accent sur la régularité et les performances en qualifications, après un début de saison en demi-teinte où Haas a peiné à concrétiser ses opportunités.

"C’était agréable de profiter de la pause estivale pour se détendre et passer du temps de qualité avec ses amis et sa famille. C’est toujours important pour tout le monde de prendre ce temps pour revenir frais et dispo avant une seconde partie de saison bien remplie. La pause est maintenant terminée, et nous sommes tous prêts à reprendre la course !" a déclaré Ocon.

"La première course après la trêve apporte toujours de bonnes sensations, et l’atmosphère à Zandvoort est véritablement l’une des meilleures de l’année. C’est une très belle région, et c’est toujours spécial de la découvrir et de piloter devant les fans néerlandais, très passionnés."

"Les opportunités de dépassement sont assez limitées ici, donc il sera important pour nous d’être performants en qualifications. On sait qu’on a manqué un peu de constance durant la première moitié de saison, donc on va travailler dur pour réaliser un week-end propre et tirer le maximum de la voiture. J’ai hâte de m’y remettre !"

Oliver Bearman aborde cette deuxième moitié de saison avec un objectif clair, celui de marquer des points de façon régulière : "Je suis très enthousiaste à l’idée de reprendre la course. La pause estivale a été longue, et je suis vraiment motivé pour réussir une belle deuxième partie de saison."

"On commence avec Zandvoort, c’est un circuit très court avec beaucoup de virages techniques, et aussi du banking, ce qui le rend difficile. J’ai hâte de voir ce que notre voiture peut faire ici, j’espère qu’on aura un bon équilibre et qu’on pourra se battre pour les points ce week-end."

Malgré un potentiel parfois visible, les résultats avant la pause estivale ont souvent été en dessous des attentes. À l’approche de Zandvoort, le directeur de l’équipe Ayao Komatsu appelle à saisir chaque bonne chance de résultat.

"Après deux semaines de pause estivale, nous sommes motivés et prêts à reprendre la course, surtout à Zandvoort, où l’atmosphère est unique grâce à des fans aussi passionnés."

"Avant la pause, j’ai eu le sentiment que nous n’obtenions pas les résultats que nous aurions dû obtenir pendant plusieurs courses, mais cette coupure nous a permis de repartir sur de bonnes bases. Il faut désormais attaquer à fond pour maximiser chaque opportunité, car la compétition est plus serrée que jamais."