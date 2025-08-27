Verstappen est heureux de retrouver ’la marée orange’ à Zandvoort

Max Verstappen arrive à domicile pour le Grand Prix des Pays-Bas, mais ses perspectives sont évidemment moins réjouissantes que lors des quatre éditions précédentes. Vainqueur de trois éditions sur les quatre qu’il a courues, il a mené 200 des 288 tours qu’il a disputés à Zandvoort, et il est heureux de retrouver son public.

Cette année, il ne sera surement pas parmi les favoris sur la victoire, alors que McLaren F1 domine et que Red Bull n’est plus parmi les équipes les plus à l’aise sur la grille. Face à l’équipe de Woking, mais aussi face à Ferrari et Mercedes, il lui sera difficile de viser la victoire, d’autant que la RB21 n’est pas toujours à l’aise sur les tracés sinueux.

"J’ai passé de bonnes vacances d’été, à me détendre et à passer du temps avec ma famille et mes amis. Cela m’a fait du bien de me ressourcer et de me remettre à zéro, et nous nous rendons directement à Zandvoort pour la première course après la pause" a déclaré le pilote Red Bull Racing.

"Comme c’est ma course à domicile, c’est toujours une course spéciale pour moi, l’ambiance est incroyable et nous bénéficions toujours d’un soutien formidable. Rouler devant une marée orange pendant la course est une sensation incroyable et j’ai hâte d’y retourner."

"Pour marquer le coup, je porterai mon casque Orange Lion, une casquette et des chaussures spéciales. Zandvoort est un circuit old school avec un tracé assez unique et beaucoup de virages rapides. Ce sera une course difficile et il semble que la météo pourrait compliquer les choses, mais nous verrons bien ce qui se passera."

De l’autre côté du garage, Yuki Tsunoda se dit en forme et motivé, avec un regain de confiance obtenu grâce à des progrès et une pause estivale qui lui ont permis d’être dans une meilleure situation mentale.

"J’aborde ce week-end reposé et prêt à en découdre. J’ai passé de très bonnes vacances d’été, avec un mélange parfait de repos, de moments entre amis, de bonne cuisine et, surtout, de beaucoup d’entraînement. Je me sens donc en pleine forme, mentalement et physiquement, pour la deuxième moitié de la saison" assure Tsunoda.

"Zandvoort sera un week-end difficile pour tout le monde, car il réserve toujours de nouveaux défis en raison de la météo, et il semble que le temps sera à nouveau pluvieux. Combiné au vent et à l’emplacement, cela peut rendre les choses imprévisibles sur la piste."

"Mais nous avons travaillé dur pour nous assurer de pouvoir y faire face et réaliser un week-end solide et régulier. Ce sera la première fois que je serai le coéquipier de Max lors de sa course à domicile, donc je pense que le public sera assez fou pour Red Bull - ça devrait être un week-end amusant."