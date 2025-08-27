Piastri, ’plus intelligent’, a l’avantage mental sur Norris selon Jones

Alors que la Formule 1 reprend après son traditionnel arrêt estival de 4 semaines, McLaren se prépare à une bataille acharnée entre ses pilotes Oscar Piastri et Lando Norris pour le titre mondial 2025.

Neuf points séparent l’Australien et le Britannique en tête du classement, Max Verstappen n’étant plus un prétendant sérieux et McLaren s’imposant peu à peu chez les constructeurs.

L’équipe insiste sur le fait que les deux pilotes continueront de bénéficier d’un traitement égal en vertu de la « règle papaya ». Mais l’ancien pilote allemand Christian Danner, consultant pour la télévision allemande, a déclaré que les circonstances pourraient en décider autrement.

"Je pense que l’équipe a une position très claire : l’essentiel est qu’un pilote McLaren devienne champion. Peu importe qui, au final."

"Remporter le championnat des constructeurs est quasiment assuré, et jusqu’à présent, personne n’exerce de pression extérieure sérieuse. Pour l’instant, Red Bull et Max Verstappen sont trop faibles pour cela."

"McLaren n’interviendra que si des objectifs plus ambitieux sont en jeu. Si, pour une raison ou une autre, Verstappen renoue trop souvent avec la victoire, la stratégie pourrait changer."

Le champion du monde 1980, Alan Jones, qui avait déjà exprimé une nette préférence pour son compatriote australien Piastri en début d’année, a réaffirmé son point de vue avant le début de la dernière partie de la saison.

"Oscar a toutes les qualités nécessaires, à mon avis, pour réussir en Formule 1. De temps en temps, il arrive qu’un pilote arrive et réussisse quoi qu’il fasse. Parce qu’il a tous les atouts, de manière équilibrée. Et il fait partie de ces pilotes."

"Il a connu le succès en Formule 3, en Formule 2, et il est maintenant en tête du Championnat du monde."

Jones estime que la mentalité de Piastri lui donne un avantage sur Norris.

"Certains pilotes apprécient davantage le temps passé en dehors du cockpit que celui passé en piste. Avec lui, on sait qu’il est engagé, qu’il a un objectif. Et il fera tout pour l’atteindre."

"Il fera tout pour gagner une course. C’est ce qu’il faut faire."

Concernant Norris, Jones a réitéré son scepticisme.

"En termes de mental cette fois, Oscar a un avantage sur Lando. Je pense que Lando est un peu faible mentalement."

"Quiconque admet avoir un léger problème mental a déjà perdu avant le départ. Il faut rester très concentré, ne rien dire à personne et ne révéler aucun secret."

Jones a également suggéré que Piastri pourrait être plus intelligent tactiquement au sein de l’équipe.

"Peut-être est-il plus intelligent dans le sens où il reste de son côté du garage. Il ne s’implique pas en politique, c’est un homme de peu de mots. Peut-être agit-il avec plus d’intelligence psychologique."