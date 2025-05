Haas F1 : Un bon équilibre à Monaco mais une performance à améliorer

Oliver Bearman n’a pas connu une mauvaise journée à Monaco en terminant 15e, et il est satisfait de ses performances. Mais le pilote Haas F1 est sous le coup d’une possible pénalité pour avoir dépassé sous drapeau rouge en EL2.

"C’était une journée difficile, piloter dans les rues de Monaco est toujours un gros défi. On a fait un bon pas en avant entre les EL1 et les EL2, et j’étais satisfait de l’équilibre. C’est tout, on a essayé de faire des relais courts sur les mediums et il était robuste" a déclaré Bearman.

"Les qualifications seront l’objectif, comme je l’ai dit on doit voir où on est car j’ai fait mes tours rapides en mediums, ce qui était différent des autres. Mais il y a de bons signes aujourd’hui et l’on pourra progresser demain."

Dix-neuvième, Esteban Ocon a déclaré Ocon à Canal+ que la VF-25 manque simplement de performance : "Journée difficile pour notre part malheureusement, on a pas mal de boulot ce soir pour essayer de comprendre ce qu’il manque à la voiture. On manque de grip sur les virages moyens et rapides. On verra demain ce qu’on peut trouver."

Le Français n’a en revanche pas de problème au niveau du comportement de sa monoplace : "Non, la confiance est bonne, je pousse comme d’habitude, je suis près des rails, je construis mon week-end comme il faut mais la performance n’est pas là."