Monaco, EL2 : Leclerc confirme dans une séance marquée par plusieurs accidents

Après une première séance d’essais libres dominée par Charles Leclerc malgré un accrochage impressionnant avec Lance Stroll, les pilotes reprennent la piste à Monaco pour les EL2 du Grand Prix. Une séance qui sert traditionnellement à préparer la course et les longs relais, mais qui a moins d’importance pour cela ce week-end.

En effet, avec deux arrêts obligatoires dimanche, il est difficile d’établir une stratégie avant de connaître la place sur la grille. Les équipes vont donc tester la durabilité des pneus, mais elles ne pourront pas faire beaucoup plus pour avoir des bases de connaissance pour la course.

Laurent Mekies a dit que les stratégies possibles sont multipliées par 128, et Lando Norris a même envisagé un vainqueur surprise dimanche. Autrement dit, le week-end s’annonce délicat, que ce soit pour trouver la limite en qualifs, mais aussi préparer la course sans laisser trop de facteurs inconnus.

16h40 : Christian Horner s’est distingué par plusieurs sorties douteuses en ce début de week-end. Non content de mentir sur les interventions de Red Bull auprès de la FIA ayant entraîné les directives techniques d’Imola, le patron de l’équipe de Milton Keynes a aussi traité Adrian Newey de "crotte de nez géante" après l’avoir vu en vert...

16h44 : Lance Stroll a été rendre visite aux commissaires de la FIA suite à son accrochage avec Charles Leclerc en EL1. Sans surprise il a été reconnu responsable et a pris la première pénalité sur la grille de ce Grand Prix de Monaco. Il devra reculer d’une place par rapport à son résultat des qualifications demain.

16h49 : Un des sujets de rumeurs dans le paddock ce week-end est la possibilité de voir Max Verstappen rejoindre Mercedes en 2026. Toto Wolff et Bradley Lord, respectivement directeur et représentant de l’équipe, ont nié attendre une réponse de Verstappen pour prolonger George Russell.

17h00 : C’est parti pour ces EL2 !

17h03 : Leclerc signe le meilleur temps en 1’14"904 en pneus durs, juste devant Lewis Hamilton, qui est en pneus mediums.

17h04 : Liam Lawson s’est emparé du meilleur chrono en 1’14"2, immédiatement battu en par Alex Albon en 1’13"961, mais Lando Norris a fait mieux en 1’13"250. Tous ces pilotes étaient chaussés de pneus mediums.

17h05 : Oscar Piastri a été plus vite en 1’13"068, avant que Max Verstappen n’améliore en 1’12"922. Nico Hülkenberg s’est emparé de la sixième place provisoire en pneus durs, et Fernando Alonso est allé se placer quatrième, avant d’être devancé par Yuki Tsunoda.

17h07 : Isack Hadjar a touché le rail à l’intérieur de l’entrée de la Chicane du Port, et il a crevé son pneu arrière gauche. Le Français s’est arrêté et demande à Pierre Hamelin, son ingénieur, s’il doit ramener la voiture au stand. La réponse est positive, et il va être aidé par le drapeau rouge qui est déployé par les commissaires.

17h13 : La séance reprend après le retrait de quelques débris laissés par la Racing Bulls !

17h17 : Alonso a amélioré et remonte quatrième, avant que Norris se place deuxième à 0"088 de Verstappen. Piastri les met d’accord en 1’12"548, et Hamilton se place deuxième à 0"197. Pierre Gasly prend la troisième place à 0"239.

17h18 : Russell fait le deuxième temps après avoir été gêné dans le dernier secteur.

17h19 : Antonelli a pris le deuxième temps, et Leclerc s’est emparé de la tête de la séance en 1’12"103. Piastri a tiré tout droit à Sainte Devote et il tape le mur ! Le museau de la McLaren est cassé et l’Australien rentre au stand. Le drapeau rouge est de nouveau déployé !

17h23 : La séance va reprendre à 17h24 !

17h25 : Alonso a pris le meilleur chrono en 1’12"087 en pneus tendres.

17h27 : Oliver Bearman est sous enquête pour un dépassement sous drapeau rouge.

17h29 : Leclerc prend le deuxième temps à 0"016 d’Alonso en pneus durs. En mediums, Hamilton prend le meilleur temps en 1’12"025. Norris se place cinquième.

17h30 : Bearman se place sixième.

17h33 : Leclerc fait le meilleur tour en pneus tendres en 1’11"414. Sainz est remonté quatrième avec les mediums et Hülkenberg sixième avec les tendres.

17h36 : Leclerc améliore encore en 1’11"355, et Norris se place deuxième à 4 dixièmes. Verstappen se place septième, tandis qu’Albon a pris le quatrième temps.

17h39 : Hamilton prend le troisième chrono à 0"486 de son équipier, et à 0"004 de Norris.

17h44 : Hamilton a pris le deuxième temps et Lawson remonte quatrième. Les écarts sont très serrés à partir de la quatrième place, puisqu’il y a six dixièmes entre le quatrième et le 17e.

17h48 : Hadjar semble avoir tapé de nouveau le rail ! Il est au ralenti avec des dégâts ou une banderole accrochée, difficile de voir précisément sur l’écran.

17h49 : Piastri signe le deuxième temps à 0"038 de Leclerc.

17h50 : "Je suis tellement stupide, je pense que je suis débile !" : Hadjar s’en veut d’avoir percuté le mur, car il a un dégât à l’aileron avant et une roue de travers.

17h51 : C’est une glissade de l’arrière qui a fait toucher le mur à Sainte Devote au Français.

17h53 : Verstappen est bloqué dans l’échappatoire à Mirabeau après une erreur, mais il passe finalement la marche arrière et ressort de sa mauvaise posture.

17h55 : La séance de Hadjar est évidemment terminée, mais il était remonté au sixième rang avant son erreur.

18h00 : C’est la fin de la séance !

Leclerc termine donc cette première journée invaincu après deux meilleurs chronos. Il devance Piastri qui a pourtant eu un accident dans ces EL2, et Hamilton. Norris est quatrième devant les Racing Bulls de Lawson et Hadjar, puis Alonso, Albon, Antonelli et Verstappen.

Tsunoda est 11e devant Russell, Sainz, Bortoleto, Bearman, Hülkenberg et Gasly, puis Stroll, Ocon et Colapinto. Dure journée pour l’Argentin qui ne semble pas du tout à l’aise pour trouver la limite et termine la journée à 2"060 du meilleur tour, et à 1"011 de son équipier.