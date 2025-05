Williams est assez rapide à Monaco malgré une F1 encore pas au point

Bons débuts pour Williams F1 à Monaco avec les 8e et 13e temps des Libres 2 ce vendredi.

C’est Alex Albon qui a été le plus rapide des deux pilotes, il avait même signé le 4e chrono lors des Libres 1.

"Je ne pense pas que nous soyons encore totalement satisfaits de la voiture. Il faut un rythme à Monaco, et la journée a été assez décousue à cause des drapeaux jaunes et rouges, donc je n’ai pas encore trouvé ce feeling. Nous sommes relativement rapides, et la voiture n’est pas encore au point. Il nous faut donc analyser les données, apporter des modifications ce soir et bien nous préparer pour demain."

Carlos Sainz, 7e des Libres 1, était donc 13e de la deuxième séance.

"Nous avons commencé les EL1 avec une voiture qui ne me donnait pas beaucoup confiance, mais j’ai quand même réussi à faire de bons tours. J’avais du travail sur les réglages et pour les EL2, nous avons introduit des modifications qui n’ont malheureusement pas fonctionné et nous avons pris du recul. Nous avons du travail pour demain, mais je suis confiant que nous pourrons trouver le bon équilibre et bien préparer les qualifications."