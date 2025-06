Haas F1 termine un triplé de courses difficile à Barcelone

C’est une course à oublier pour Haas F1 à Barcelone. Les deux pilotes, Esteban Ocon et Ollie Bearman terminent au fond du peloton et bien loin des points.

Ce Grand Prix d’Espagne ne se sera pas déroulé de la bonne façon selon le Britannique, classé dernier, derrière son équipier.

"Tout se passait bien, mais malheureusement, nous n’avons pas réussi à nous battre pour les points aujourd’hui," dit Bearman.

"Je pense que nous avons progressé ce week-end et que la voiture se comporte mieux aujourd’hui que vendredi et samedi sur les longs relais, ce qui est positif. Malheureusement, sous la voiture de sécurité, nous avons un peu perdu du terrain, ce qui est dommage. Nous avons eu un peu plus de mal à trouver le rythme ce week-end par rapport aux autres, mais dans l’ensemble, nous avons réalisé une bonne performance sur ce triplé de courses, et je pense que nous avons beaucoup à apprendre."

Ocon n’a pas pu tenter grand chose en Espagne et préfère se projeter sur la suite.

"Nous sommes restés en piste avec des pneus usés sous la voiture de sécurité, car nous aurions été tout au fond de toute façon, et cela n’en valait pas la peine. C’est la fin du triplé et il y a du positif et des difficultés, mais merci à l’équipe pour le soutien qu’elle nous a apporté pendant ces trois semaines."

"Je pense que c’est une bonne chose que nous entamions maintenant une semaine où nous pouvons analyser la situation et, espérons-le, revenir plus forts. Le point positif a été Monaco, et nous allons maintenant au Canada, un autre circuit urbain, où nous avons hâte de retrouver notre place."

Ayao Komatsu, directeur de l’équipe, le reconnait, "ce n’était pas une très bonne journée aujourd’hui, la voiture n’était pas vraiment rapide, et je ne pense pas non plus que nous ayons très bien géré la situation opérationnelle."

"Ce n’est pas seulement le cas aujourd’hui, ce qui s’est passé aujourd’hui découle aussi de vendredi. Nous devons donc vraiment réfléchir à la manière d’affiner nos opérations, d’optimiser la voiture, de mieux exploiter nos pilotes et de mieux travailler ensemble. Nous allons y réfléchir et essayer de faire mieux à Montréal."