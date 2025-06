’Les évolutions ont payé’ : Hülkenberg explique sa 5e place en Espagne

Nico Hülkenberg a signé le meilleur résultat de Sauber F1 depuis 2022, et son meilleur résultat personnel depuis le Grand Prix d’Italie 2019, à l’époque où il pilotait chez Renault, en terminant cinquième du GP d’Espagne ce dimanche.

"Aujourd’hui, tout s’est mis en place, très bon départ, super premier tour durant lequel j’ai gagné des places et ça a été de bonnes fondations pour la course. La voiture était bonne, un bon rythme, un bon équilibre, les évolutions ont payé" a déclaré l’Allemand, qui a franchi la ligne sixième et a profité de la pénalité infligée à Max Verstappen.

"Avant la voiture de sécurité, on pensait être huitièmes, et la voiture de sécurité a fait rebondir la course. Être éliminé en Q1 avec des pneus frais aujourd’hui a été la clé, c’est un peu ironique mais c’est comme ça."

Hülkenberg s’est même payé le luxe de dépasser Lewis Hamilton en course, même s’il n’en fait pas cas : "Il était en pneu tendre usé, j’étais en neufs, et ça fait une grande différence. C’était amusant, mais on ne se bat pas avec les grosses équipes. Mais on a fait un bond en avant pour se battre dans le peloton."

Gabriel Bortoleto a terminé 12e et regrette un mauvais choix de pneus au départ :"C’était une course très solide, on a fait ce qu’on a pu. J’ai pris un bon départ, l’équipe a fait une bonne stratégie, mais cette voiture de sécurité n’était pas de notre côté."

"Mais c’est comme ça, on avait un rythme correct aujourd’hui. On a débuté en pneus tendres usés et ce n’était peut-être pas la meilleure chose à faire car on a vu que ceux qui étaient partis en gommes neuves ont eu un avantage."

"Mais l’équipe a fait un très bon pas en avant ce week-end, Nico a marqué et ça montre le potentiel de la voiture. On va partir d’ici en étant en confiance avant le Canada, et je suis impatient d’y être."