Septième en Espagne, Hadjar a fait son ’meilleur week-end de l’année’

Isack Hadjar a terminé septième du Grand Prix d’Espagne, et c’est donc un 3/3 en matière de points marqués lors du triplé comprenant Imola, où il a terminé neuvième, et Monaco où il était sixième à l’arrivée. Le pilote Racing Bulls est toutefois particulièrement content de sa performance du jour.

"Je pense que c’est mon meilleur week-end de l’année. A Monaco c’était fou, mais là j’ai senti que j’étais solide, surtout en qualifs, j’ai maximisé ce que pouvait faire la voiture. Aujourd’hui on était bien en rythme de course, la stratégie était bonne. C’est dommage à la fin que Hülkenberg nous dépasse mais c’était impossible de le contenir, il était trop rapide" admet Hadjar.

Le Français se félicite de sa bataille en piste contre son compatriote Pierre Gasly : "On a eu une bonne bataille déjà au premier tour, on s’est doublés et redoublés, et après l’arrêt quand je suis remonté sur lui j’avais un gros avantage de pneus. Ca a aidé le dépassement mais c’est toujours cool de se battre avec Pierre."

Avec 16 points inscrits sur ce triplé de courses, alors qu’il n’en avait marqué que cinq lors des six manches précédentes, Hadjar reconnait qu’il est sur une bonne dynamique avant la suite de la saison : "Ca donne beaucoup de confiance."

"Je suis très à l’aise dans mon équipe et dans ma voiture, on ne va faire que progresser. Réussir sur une piste très technique comme Monaco était le défi ultime, on l’a fait, donc je n’ai plus de doutes sur la deuxième partie de saison."

Liam Lawson manque les points de peu après une course acharnée et de nombreux contacts, et il ne cache pas sa frustration après tant d’effort en finissant 11e : "De mon côté c’était une course très solide, j’ai fini à une mauvaise position."

"J’ai manqué la ligne de Safety Car d’une demi-seconde, tout le monde devant nous s’est arrêté, et c’était foutu. Avec tout le travail fait en course, c’est nul. On voulait marquer des points et c’est frustrant."