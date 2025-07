Haas F1 : Ocon et Bearman se percutent, aucun point à l’arrivée

Oliver Bearman et Esteban Ocon n’ont pas profité de la pluie aujourd’hui à Silverstone pour entrer dans les points.

Mais les deux équipiers de Haas F1 se sont distingués par une petite collision entre eux, ce que n’aime jamais voir une équipe.

Le Britannique termine 11e chez lui, à la porte du top 10.

"La course a été difficile. Nous sommes passés aux slicks dès les premiers tours. Avec le recul, ce n’était pas le bon choix avec la pluie qui arrivait, et nous avons perdu beaucoup de temps tout au long de la course."

"J’ai été percuté par Tsunoda et je suis parti en tête-à-queue à un moment, mais malgré tout, nous étions 11e et nous nous battions pour les points, c’est vraiment dommage."

"Nous avons été très rapides ce week-end et c’est vraiment décevant de terminer comme ça avec un accrochage avec Esteban."

"Pour finir, les conditions étaient difficiles, et il n’y avait qu’une seule trajectoire, donc je n’ai pas pu dépasser Russell à la fin. Le point positif, c’est que la voiture était rapide, et je suis très confiant quant à son équilibre et à son évolution."

Esteban Ocon a lui fini à la 13e place.

"C’était une course extrêmement frustrante. Dès le début, alors que j’étais coincé entre deux voitures, j’ai cru qu’il y aurait un contact et, dès que je l’ai vu, j’ai reculé, mais il n’y avait pas de place pour trois voitures. Je suis content que tout le monde aille bien et c’est un miracle que ma voiture soit intacte."

"Après cela, nous avons fait les bons choix, même si nous n’avons pas fait le plein de pneus intermédiaires. Cela nous a échappé, et ce n’est pas ce qui m’arrive habituellement."

"Ce qui est arrivé à Ollie à la fin me rend triste, et je suis triste pour l’équipe aussi. Nous méritions tous les deux mieux aujourd’hui, nous méritions d’être dans les points d’où nous venons, alors nous allons faire le point pour progresser."