Gasly : Je me suis accroché car je savais qu’il y avait quelque chose à aller chercher

Pierre Gasly a terminé sixième du Grand Prix de Grande-Bretagne, le meilleur résultat pour lui et son équipe cette saison. Le pilote Alpine F1 est heureux d’avoir pu profiter de conditions difficiles et d’une bonne qualification pour se battre aux avant-postes avec des adversaires qu’il n’a pas l’habitude d’affronter.

"Je suis content c’est notre meilleur résultat de la saison, et on était très loin de s’attendre à une course pareille. On sait que dans ces conditions, il y a beaucoup plus de chances, c’est chaotique, il faut faire les bons choix, il faut rester en piste, il y a de la performance à aller chercher en prenant des risques" a déclaré Gasly.

"Ca fait plaisir de se battre avec les top teams, je me suis bagarré avec Fernando [Alonso], avec Lewis [Hamilton], avec Max [Verstappen], j’essayais de m’accrocher car je savais qu’il y avait quelque chose à aller chercher et je suis très content pour toute l’équipe d’aller chercher cette sixième place."

Franco Colapinto a terminé dernier des qualifications après une faute de pilotage, et il n’a pas pu prendre le départ à cause d’un problème technique. Dire que le moral de l’Argentin est au plus bas est un euphémisme : "C’était un week-end difficile. On gagne et on perd ensemble."

"Après hier on avait hâte de faire la course car beaucoup de choses pouvaient se produire avec la météo, j’étais impatient et je pense qu’on aurait eu un bon rythme. C’est difficile de ne pas pouvoir essayer de remonter. Je vais essayer de repartir de zéro et d’être prêt pour la prochaine."