De mauvais choix pour Russell à domicile, un abandon pour Antonelli

George Russell n’a marqué qu’un seul point lors de son Grand Prix à domicile, à Silverstone.

Le pilote Mercedes F1 a terminé à la 10e place et c’est évidemment le résultat de mauvais timings pour ses arrêts aux stands qui l’ont propulsé vers le milieu de peloton.

"C’est toujours difficile de prendre les bonnes décisions dans des conditions comme aujourd’hui, mais malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus."

"Nous avons opté pour les pneus durs après le tour de formation, ce qui nous a permis de profiter d’une fenêtre de 25 minutes sur le sec, ce qui aurait dû nous permettre de les exploiter. Malheureusement, nous avons aussi eu droit à 15 minutes de voiture de sécurité virtuelle. Une fois en piste, nous étions quelques secondes plus rapides que les autres, mais nous avions tout simplement trop de temps à rattraper."

"Nous étions ensuite quelques tours trop en avance pour rentrer aux stands et chausser les pneus slicks une fois la piste sèche. Nous avons chaussé les durs et avons rencontré des problèmes de mise en température. J’ai fait un tête-à-queue et j’ai perdu du terrain ; nous avons eu la chance de revenir à la 10e place, mais dans l’ensemble, ce fut une mauvaise journée et je ne souhaitais pas que ma course à domicile se déroule comme ça. Nous allons en tirer les leçons et revenir plus forts avant la pause estivale."

Andrea Kimi Antonelli a lui été victime d’Isack Hadjar, qui a percuté l’arrière de sa W16 à Copse sous la pluie.

"Tout le diffuseur était parti, la voiture était impossible à conduire. C’est dommage, j’étais un passager, et je pense qu’Isack était aussi un passager car il ne pouvait pas voir l’arrière de ma voiture. C’est dommage de finir avec zéro points" a déclaré Antonelli.

"C’est difficile de trouver du positif, je dois revoir avec l’équipe ce que j’aurais pu faire mieux et ce que l’on aurait pu faire mieux, et on avance."