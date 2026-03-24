Cadillac F1 passe à l’attaque : des évolutions à chaque Grand Prix
Bottas détaille le plan de développement prévu
Cadillac F1 ne compte pas perdre de temps : après un premier résultat encourageant au Grand Prix de Chine, Valtteri Bottas a dévoilé un plan de développement particulièrement ambitieux pour la monoplace de l’équipe, la MAC-26.
Pour sa deuxième apparition en Formule 1, la structure soutenue par General Motors a réussi à amener ses deux voitures à l’arrivée, une performance notable dans ce début de saison 2026. Bottas a terminé 13e, juste devant son coéquipier Sergio Perez, 14e.
Un résultat d’autant plus marquant qu’à ce stade de la saison, des équipes comme McLaren F1 ou Red Bull Racing n’ont pas encore réussi à placer systématiquement leurs deux monoplaces à l’arrivée.
"Pour la deuxième course, finir avec les deux voitures et être 13e et 14e, c’est correct et c’est une bonne base," a expliqué Bottas.
Malgré ce signal positif, le Finlandais reste lucide sur la situation sportive de l’équipe.
"Bien sûr, nous manquons de rythme. On peut voir qu’à l’heure actuelle, la seule équipe avec laquelle nous pouvons vraiment nous battre, c’est Aston Martin F1, mais au moins, nous pouvons nous battre avec eux."
L’objectif est donc clair : progresser rapidement pour viser plus haut dans la hiérarchie.
"Si nous voulons battre d’autres équipes, nous avons besoin de plus de performance."
Pour combler cet écart, Cadillac prévoit d’introduire des évolutions à un rythme soutenu, quasiment à chaque course.
"Nous avons prévu d’apporter des évolutions presque à chaque Grand Prix désormais," révèle Bottas. "Il y aura donc certainement quelque chose pour le Japon, puis, espérons-le, quelque chose de plus important après la pause de printemps."
Le calendrier pourrait d’ailleurs jouer en faveur de Cadillac. La pause printanière à venir est perçue comme une opportunité précieuse pour corriger les défauts persistants de la monoplace.
"Je pense que cette pause va nous être bénéfique, plus qu’à d’autres. Nous aurons plus de temps pour régler certains problèmes, car nous en avons encore. Et s’en débarrasser nous apportera beaucoup."
"Nous n’avons toujours pas connu un week-end sans problème. Il y a encore du potentiel à aller chercher en performance."
"Ensuite, tout le monde travaille sans relâche depuis des mois. Donc, avoir un peu de répit sera aussi une bonne chose avec cette annulation de deux courses."
Debriefing du GP du Japon de F1 2026 sur Twitch
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Cadillac F1 Team - General Motors
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