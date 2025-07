Haas F1 : des essais privés avec deux pilotes et les fans

Haas F1 découvre cette année ce qu’est l’organisation des fameux TPC (Tests of Previous Cars), les essais avec de voitures datant d’au moins deux saisons. L’équipe va en effet organiser la première séance du genre de son histoire, mais elle tient à en faire une expérience différente.

Profitant de son accord avec Toyota, l’équipe américaine va organiser une journée de test le 6 août à Fuji, circuit appartenant au constructeur japonais, dans laquelle elle fera rouler son pilote d’essais, Ryo Hirakawa, qui a déjà fait deux EL1 dans le team.

Il y aura également au volant Sho Tsuboi, champion en titre de la très relevée Super Formula (photo en bas) et triple couronné du Super GT japonais. Le Japonais de 30 ans pilotera pour la première fois une monoplace de Formule 1 devant du public, puisque ce TPC sera ouvert aux fans, ce qui est aussi une nouveauté.

"Je suis naturellement très heureux qu’au cours de notre première saison du programme TPC de l’équipe, nous puissions profiter de deux jours de roulage sur le Fuji Speedway au Japon" a déclaré Ayao Komatsu, directeur de Haas F1.

"L’importance de faire rouler notre voiture sur le circuit de Toyota - où nous avons annoncé notre partenariat avec Toyota Gazoo Racing en octobre dernier - est tout à fait spéciale."

"Donner à Sho Tsuboi sa première sortie dans une voiture de Formule 1 est tout aussi satisfaisant compte tenu de son pedigree de multiple champion. Nous connaissons déjà les talents de Ryō et nous attendons avec impatience ses commentaires sur notre programme."

"Le fait que nous fassions rouler la VF-23 et que le test soit ouvert aux fans est également une excellente chose. Nous connaissons la passion des fans japonais pour la Formule 1, et le fait d’avoir une deuxième course dans le pays cette année, après le Grand Prix du Japon en avril, est fantastique."

Masaya Kaji, directeur de Toyota Gazoo Racing Global Motorsport, se félicite de cette initiative : "Je suis très heureux que ce TPC se tienne au Fuji Speedway. Nous avons formé un partenariat technique visant à perfectionner les trois éléments essentiels de la construction automobile : les personnes, le pipeline et le produit."

"Ce TPC s’inscrit dans le cadre de nos efforts en matière de personnel, qui se concentrent sur le développement des ressources humaines. Je pense que le défi de Sho, compte tenu de son expérience en tant que champion de la série Super Formula, contribuera au développement de ses propres compétences."

"Il constituera également une motivation précieuse pour les autres pilotes de TGR. En outre, les mécaniciens et les ingénieurs de Toyota Motor Corporation seront présents, ce qui en fait une occasion d’apprentissage précieuse pour eux aussi."

"Le fait de découvrir de près les technologies et les compétences requises sur la plus haute scène de la F1 au monde sera sans aucun doute une expérience importante pour leur développement."

Il confirme l’implication de Toyota pour développer des jeunes talents, même si les deux pilotes en question ont dépassé les 30 ans : "Avec Haas F1, nous visons non seulement à promouvoir la croissance de chaque pilote, ingénieur et mécanicien à travers de tels défis, mais aussi à améliorer leurs compétences techniques."

"Nous pensons que les expériences acquises seront transmises à la prochaine génération, contribuant ainsi à l’amélioration générale des niveaux de compétition et de technologie dans l’industrie du sport automobile."