Red Bull : Les détails du limogeage brutal de Horner révélés

De nouveaux détails concernant le limogeage de Christian Horner de Red Bull ont été révélés.

Horner a été relevé de ses fonctions de directeur d’équipe Red Bull la semaine dernière, une annonce qui a stupéfié le monde de la F1.

Le Britannique de 51 ans était le patron d’écurie le plus ancien de la F1 et a mené Red Bull à six titres de champion du monde des constructeurs et huit titres de champion des pilotes au cours de ses 20 ans au sein de l’écurie de Milton Keynes.

Un nouvel éclairage sur ce licenciement surprise, détaillant la manière dont Horner a été informé de son licenciement, est maintenant connu.

Horner a été informé de son licenciement lors d’une réunion en face à face avec Oliver Mintzlaff, directeur de Red Bull, et son conseiller Helmut Marko, dans une suite d’hôtel londonienne mardi dernier. Ce qui corrobore le fait qu’il ait dit aux employés n’avoir été prévenu que la veille.

"Nous devons tourner la page, regarder vers l’avenir et rester unis," a dit Mintzlaff.

"En équipe, nous avons accompli de grandes choses et nous continuerons à le faire. Le titre de champion du monde n’est pas encore perdu."

Horner a été pris de court par cette décision, bien que la rumeur bruissait dans les couloirs du siège de Red Bull en Autriche depuis la fin juin.

C’est à ce moment-là que Mintzlaff a envisagé un changement. Une réunion cruciale entre Mintzlaff et les milliardaires Chalerm Yoovidhya et Mark Mateschitz s’est tenue au siège de Red Bull. Mintzlaff a communiqué sa décision lors d’une conférence Zoom une semaine plus tard, les propriétaires de Red Bull donnant le feu vert au limogeage de Horner.

Horner a donc bien perdu le soutien de Yoovidhya, qui était un allié clé du Britannique après le scandale qui l’a englouti au début de la saison 2024. Yoovidhya aurait été irrité par la réticence de Horner à céder le contrôle de départements clés, notamment le marketing, la technique et le groupe motopropulseur.

Max Verstappen et son entourage ont aussi été informés de la décision de limoger Horner avant le GP de Grande-Bretagne.

Le 2 juillet, Horner a douloureusement constaté à quel point la relation avec Chalerm Yoovidhya s’était refroidie C’est ainsi que Yoovidhya et Verstappen étaient tous deux absents du barbecue accompagné d’une séance de tir au pigeon d’argile annuel organisé par Horner à son domicile près d’Oxford, quelques jours avant le Grand Prix de Grande-Bretagne.