Albon est ’positif’ mais ’réaliste’ pour Williams F1, Sainz s’inquiète du rythme en course

Alex Albon a vécu un vendredi positif au Japon, avec une huitième place finale dans la deuxième séance d’essais. Le pilote Williams F1 pense être mieux parti que lors des deux week-ends précédents, et espère continuer sur cette lancée sur le reste du week-end.

Il confirme avoir réglé quelques problèmes de maniabilité, et a aussi débloqué de la performance grâce à des réglages spécifiques qui semblent bien convenir à la FW48, avec laquelle il a subi une sortie de piste sans gravité, ainsi qu’un accrochage avec Sergio Pérez.

"La journée de vendredi est terminée. Je trouve que c’était une journée plus positive que les deux week-ends précédents. Il faut rester réaliste, je pense que ce résultat est sans doute un peu au-dessus de ce que nous ferons demain, mais au moins, le côté positif, c’est que la voiture semble mieux se comporter" a déclaré Albon.

"Nous avons corrigé certains problèmes et, au niveau des réglages, nous avons trouvé quelque chose d’un peu plus intéressant lors de la deuxième séance d’essais libres. Nous progressons petit à petit et nous allons dans la bonne direction."

Carlos Sainz était moins positif que son équipier au terme de la journée, malgré un rythme sur un tour qui lui convenait. Ce qui inquiète l’Espagnol, c’est le comportement de la monoplace avec une grande quantité d’essence, et donc sur les longs relais de course.

"C’était difficile de tirer quelque chose de la voiture, mais à la fin, les deux voitures semblaient plutôt bonnes sur les tours rapides. On semble être un peu plus dans le peloton ce week-end sur un tour, mais dès qu’on a mis de l’essence dans la voiture, le rythme de course était horrible. Mais on va voir comment on peut trouver de la performance" note Sainz.

"Après les runs courts plus compétitifs, j’espérais que ça se traduise sur notre rythme avec beaucoup de carburant, mais ça n’a pas été le cas. On doit trouver ce qui ne va pas quand on a beaucoup de carburant et régler ce problème."