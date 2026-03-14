Haas F1 a un niveau ’encourageant’ et joue le top 10 à chaque séance

Oliver Bearman a encore signé une belle qualification pour Haas F1, même s’il regrettait très légèrement sa fin de séance en Chine. Mieux placé en Q2, le Britannique espérait se battre contre les Red Bull, mais il a terminé derrière elles et derrière Pierre Gasly.

Une déception toutefois relative, puisqu’il a aussi réussi à inscrire un point lors du Sprint, ce qui confirme la bonne forme de Haas et son bon début de saison à titre personnel.

"Je suis satisfait des qualifications d’aujourd’hui, nous avions un bon rythme. Au final, nous n’avons pas réussi à franchir le dernier pas en Q3 en termes de temps au tour" a déclaré Bearman, qui est toutefois bien placé en vue de la course.

"Je pense que plus nous poussions à la limite, plus l’adhérence s’améliorait et plus l’équilibre de la voiture augmentait, mais j’ai eu un peu de mal à en tirer le meilleur parti. C’est encourageant d’être ici en Q3, et j’ai encore plus hâte de disputer la course demain. En tant qu’équipe, nous voulons continuer à marquer des points."

Esteban Ocon était plus frustré après une élimination en Q2 et une 13e place finale sur la grille. Le Français a été malchanceux sur son timing et a aussi connu une journée délicate en termes de pilotage.

"Nous avons eu un drapeau jaune dans le dernier tour, donc malheureusement, nous n’avons pas vraiment pu améliorer notre temps, et cela nous a beaucoup gênés. J’étais en tête dans le dernier tour avant les drapeaux jaunes, donc c’était loin d’être optimal" déplore Ocon.

"Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter dans la voiture, mais j’espère que nous pourrons remonter le peloton comme nous l’avons fait lors du sprint, donc nous verrons bien ce que demain nous réserve."

Ayao Komatsu, le directeur de l’équipe, relativise la déception globale : "C’est une bonne chose d’être déçu d’être dixième et de ne pas avoir battu Red Bull, mais c’est là où nous en sommes, donc c’est une position honorable. Demain, notre objectif est de placer nos deux pilotes dans le top 10, et je pense que nous avons la vitesse et les capacités pour y parvenir."